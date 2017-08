'Descubrí que mi hijo usa mariguana'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO



“Pedro” tiene 17 años, es originario y residente de Tijuana, es estudiante de bachillerato, vive con sus padres y sus dos hermanas menores.



Fue la madre de “Pedro” quien solicitó la consulta para su hijo, ya que desde hace varios meses notaba diferente a su hijo, “en casa ya casi no salía de su cuarto, y la mayor parte del tiempo prefería estar en la calle con sus amigos o su novia y regresa ya noche, está como muy rebelde, de todo reniega y ya no me hace caso, si le digo que debe llegar a una hora, no cumple”, expresó.



Cuando era niño “Pedro” era muy distraído en la escuela y en las tareas del hogar, por lo que los maestros de la escuela recomendaron a los padres llevarlo a evaluación, quienes acudieron a consulta y le fue diagnosticado trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Acudió a algunas terapias y recibió tratamiento, con lo cual hubo mejoría en su rendimiento escolar ya que logró mejorar su atención, pero cuando entró a la secundaria ya no quiso seguir con el tratamiento integral y los padres ya no insistieron.



A partir de la adolescencia comenzó con cambios en su forma de vestir, lo observaban en casa irritable, incluso sus padres le hablaban y parecía “como ido”.



Los nuevos amigos con los que se reunía tenían fama de usar mariguana, por lo que la madre de “Pedro” tenía la sospecha de que su hijo también la estaba usando ya que cuando llegaba en la noche se le veían los ojos rojos, pero cuando su madre se lo preguntaba, “Pedro” lo negaba. Hasta que dos semanas previas a la consulta “Pedro” aceptó ante sus padres que sí estaba fumando mariguana y que lo hacía a diario hasta dos veces por día.



“Pedro” durante la consulta le comentó al médico que fue su novia quien lo invitó a fumar y que cuando lo hace se relaja y le agrada el efecto, ya que antes de usarla no podía dormir bien, y una vez que la probó se dio cuenta de que su sueño mejoró, aunque en ocasiones se siente demasiado lento y le cuesta concentrarse para la escuela por la misma lentitud.



ANÁLISIS DEL CASO



En la etapa de la adolescencia es común que el ser humano busque experimentar con el alcohol y las drogas, siendo el motivo principal el querer ser aceptado por su grupo social, es decir, por sus amistades.



En la mayoría de las ocasiones no logran entender la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias en el futuro, suelen sentir que todo lo pueden y todo lo controlan. El uso de la mariguana de forma experimental puede llevar al uso perjudicial de la misma, ya que no hay control entre el “lo uso de vez en cuando pero no soy adicto” y entre el “necesito usarla a diario”.



En el caso de “Pedro” es importante tomar en cuenta que él tiene déficit de atención, y en ocasiones ese padecimiento genera altos índices de ansiedad, ya que las personas que lo padecen intentan concentrarse y terminar sus tareas y actividades pero en ocasiones no lo consiguen, por lo que “Pedro” encontró en la mariguana una forma de lidiar con la ansiedad, sin embargo, es una herramienta de alto riesgo ya que el uso de mariguana modifica las formas de comunicación del cerebro y eventualmente puede ser la puerta al uso de otras drogas.



La recomendación en este caso es que “Pedro” retome la terapia para aprender técnicas de relajación y de concentración, además de que el personal de salud mental (médico siquiatra y sicólogo) brinden información adecuada a los padres y a “Pedro” sobre los efectos de las drogas en el cerebro y sus consecuencias.



Los adolescentes usan el alcohol y otras drogas por varios motivos, entre ellos por curiosidad, para reducir el estrés, para sentirse personas adultas o para pertenecer a un grupo. Los adolescentes que corren el riesgo de desarrollar mayor dependencia al alcohol y las drogas incluyen: Aquellos con historial familiar de abuso de sustancias, aquellos que estén deprimidos, los que tienen baja autoestima y los que se perciben rechazados, ya que utilizan las drogas como una tabla de salvación.



Las señales principales del uso de alcohol y del abuso de drogas por los adolescentes pueden incluir: Cansancio, insomnio o somnolencia, quejas continuas acerca de su salud, ojos enrojecidos, tos persistente, mareos, cambios rápidos de humor, irritabilidad, comportamiento irresponsable, desobedecer las reglas, aislarse, dejar de comunicarse con la familia, actitud negativa, menor rendimiento escolar o ausentismo escolar.



Como podemos ver muchas de estas señales son parte normal de la adolescencia, sin embargo se debe informar a los padres para que puedan detectar la diferencia entre los cambios esperados por la adolescencia y aquellos que pudieran ser secundarios al uso de alguna droga, de ahí la importancia de si existe duda, pedir ayuda a los profesionales en salud mental.



Los padres pueden ayudar a sus hijos brindándoles educación sobre el alcohol y las drogas a edad temprana, estableciendo comunicación, siendo un ejemplo positivo y reconociendo y acudiendo con los profesionales cuándo crean que requieren ayuda.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana, contamos con servicio de consulta externa de siquiatra y sicólogos especialistas en niños y adolescentes; si usted sospecha algunas de las señales antes mencionadas, no dude en acudir para que se realice una evaluación y poder así ayudarles de una forma profesional.