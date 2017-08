Torres quiere regresar a Cabildo

TIJUANA, Baja California(GH)

Al regidor con licencia Luis Torres Santillán le interesa regresar a trabajar al Cabildo de Tijuana pero antes tomará unas vacaciones familiares después del juicio que llevó en San Diego.



“Me interesaría regresar pero primero tengo que hablar con el Alcalde (Juan Manuel Gastélum Buenrostro) y ver lo que prosigue, darle el tiempo”, declaró.



El pasado 16 de agosto después de un largo proceso de ocho meses, Torres Santillán fue exonerado de los diez cargos de lavado de dinero que se le imputaban en San Diego, sin embargo se declaró culpable de haber violado el Código Fiscal de California al contratar servicios financieros de una empresa sin licencia.



Por tal motivo como parte de su sentencia deberá cumplir con 20 horas de servicio social en Estados Unidos o en México, dicho cargo amerita cárcel, pero el funcionario panista, al haber pasado 20 días tras las rejas, ya cumplió con su condena.



“El aguante de los 20 días (en la cárcel) fue lo mas doloroso, el no estar el 24 de diciembre con la familia, un 25 de diciembre que no pude ver a mis niños sonreír”, comentó.



Entregó documentos, movimientos fiscales, transferencias, movimientos de divisas, instrumentos financieros, tanto ganancia y pérdida cambiaria, que ahí es donde inició el asunto, con lo que pudo comprobar su inocencia.



“Vas aprendiendo, tienes que investigar que tus proveedores cumplan con todos tus declaraciones, no vi qué era lo que se ocupaba para hacer transferencia de divisas en Estados Unidos, el lugar no tenía una licencia, yo no denuncié”, manifestó.



Sin embargo en Tijuana se le realiza una auditoría pasa saber de dónde sacó los 300 mil dólares con los que pagó la fianza por lo que vislumbra un largo proceso, pero aseguró no tener nada que ocultar.



Desde que era diputado

En otro tema Torres Santillán reveló que conocía al actual presidente municipal Gastélum Buenrostro desde que era diputado federal, ya que en repetidas ocasiones le envió información respecto al tema de seguridad.



“Lo mantenía informado para que pudieran meter presión en alguna junta que sostuviera con funcionarios a nivel federal”, expresó.



El tema de que participara en planilla fue la invitación directa del munícipe y después de pensarlo le confirmó su participación para meterse de lleno en la campaña política.



Afirmó que durante el proceso judicial siempre sostuvo comunicación con el Alcalde para mantenerlo al tanto pero desde que se dio a conocer su inocencia no se ha comunicado con él.



Aseguró que durante los 16 días que estuvo como regidor trabajó arduamente, inclusive los domingos, para buscar recursos económicos para equipar a la Policía Municipal.



“Creo que se puede hacer mucho por la ciudad, creo que muchos tendemos a no participar cuando es un tema de política, hay mucho por hacer, hay muchos reglamentos que ocupan modernizarse y en el tema de seguridad, empoderar más a la Policía”, indicó.



Respecto al regidor suplente, José Vicente Jiménez Oceguera, dijo que ha sacado el trabajo adelante e impulsado el tema comunitario a través de los comités de vigilancia.



“Aquí no es de quítate que ahí te voy, no es una urgencia de llegar y quitarlo, se verán los tiempos, no sé cómo se dé este proceso, porque al fin y al cabo yo nunca tuve impedimento de regresar como regidor legalmente”, aclaró.



Agregó que Jiménez Oceguera sabe que es suplente que ha hecho bien su trabajo, lo que representa una buena experiencia, pero si no regresa seguirá trabajando en el tema empresarial.