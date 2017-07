Exposición' Postabstracción, un índice de insinuaciones' en ICBC

ROSARITO, Baja California(GH)

El Instituto de Cultura de Baja California invita a la inauguración de la exposición “Postabstracción, un índice de Insinuaciones” de Roberto Rosique, el día jueves 27 de julio a las 19:00 horas, en la Galería Internacional de Ceart Playas de Rosarito.



Roberto Rosique es un artista visual, que cuenta con una amplia trayectoria en la plástica, así como en docencia y la investigación de las artes en Baja California. Después de varios años, regresa a Playas de Rosarito con el acervo de 41 obras que son el resultado de más de 30 años de carrera artística.



“Voy a tener el honor y el privilegio de mostrar mi trabajo, una vez más en Rosarito, después de muchos años. Los invito para que nos acompañen y poder dialogar un poco sobre el concepto de la abstracción contemporánea, ese rango que se sale de lo convencional para etiquetarse como Postabstracción” dijo el artista Roberto Rosique.



El maestro Rosique cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Asimismo, estudio en el Southwestern Collage, San Diego, California. Entre los diversos cursos de formación a los que asistió destaca el Seminario de “Arte Instalación” por Felipe Ehrenberg en inSITE 97, Tijuana, B.C. Y cuenta con un Doctorado en Pedagogía Crítica, por el Instituto McLaren.



Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas como: “Declaration of Immigration”, en el National Museum of Mexican Art, Chicago, Illinois. “Tijuaneros”, Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez, en La Habana, Cuba. “Seis de América”, PetroPerú, Lima, Perú. “Trenza-Trazo”, Museo Nacional de Bellas Artes de Taiwán y Universidad Politécnica de Valencia, España. “Obra Negra”, Cecut, Tijuana, por mencionar algunas de las más sobresalientes.



Como escritor cuenta con varias publicaciones y es autor de importantes obras literarias sobre la plástica bajacaliforniana como: “30 Artistas Plásticos de Baja California”;



“Hacedores de Imágenes (Plástica bajacaliforniana contemporánea)”; “Del arte en terciopelo negro al arte instalación, apuntes sobre las artes visuales en Tijuana”; “De aquellos paramos sin cultura… Tres décadas de arte en Baja California”.



Por último, cabe destacar que Roberto Rosique es Maestro Fundador de la Facultad de Artes la Universidad Autónoma Baja California. Por lo que ha sido profesor de la generación de artistas contemporáneos más destacados del noroeste de México.



No te pierdas su más reciente trabajo, visítalo en la Galería Internacional de Playas de Rosarito, este jueves 27 de julio, gran inauguración, a las 19:00 horas con admisión es libre.



Ceart Playas de Rosarito se encuentra ubicado en Paseo la Cascada, S/N, Fracc. La Cascada. Teléfono: 01 661 100 63 38. Correo electrónico: ceartrosarito@gmail.com Facebook: Ceart Playas de Rosarito.