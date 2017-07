Siguen modificando las tarifas en transporte público

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de haberse aprobado el aumento de las tarifas de transporte público, algunas unidades de taxis y camiones han hecho un nuevo reajuste en los cobros a pasajeros.



Con un incremento de 1 a 2 pesos es como han ido cobrando en las distintas rutas de la ciudad, por lo que los mismos usuarios ya se han quejado con los choferes por la modificación reciente.



“El taxi de Lomas Verdes le subió de 12 a 14 el medio recorrido, si es la ruta completa ya son 19 pesos, es de las pocas que aún se mantenía cobrando menos”, afirmó Víctor Hugo Estrada, estudiante universitario.



Según los mismos pasajeros, en cuanto se hizo pública la autorización oficial por el Ayuntamiento, algunos conductores empezaron a hacer un cobro distinto al que venían haciendo meses atrás.



Incluso algunas empresas han realizado cambios en los costos en los que no todos los conductores respetan los valores que la mayoría de los operadores están aplicando con el ajuste que se hizo hace unos meses.



“Hay camiones que 13 y a veces 14 pesos según la ruta, siendo que la mayoría quedó en los 13 pesos, lo malo es cuando traes exacto y porque no te quieren subir”, describió Anahi Guzmán, residente de Delicias.



Por otro lado, los que han resultado más afectados son quienes toman más de una vez al día, pues tienen que hacen un nuevo ajuste a su presupuesto diario, ya que nunca saben cuándo les cobrarán de más.



“El problema es que como no se hace oficial nada, los transportistas están haciendo lo que les da su gana, porque mucha gente está confundida porque nada es oficial”, opinó Esperanza Feliciano



Para evitar que los conductores continúen cobrando tarifas indebidas, se recomienda hacer una denuncia ante la Dirección de Vialidad y Transporte al número 608-8400.