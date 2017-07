No se han dado permisos de venta de alcohol en Puerto Nuevo: Arévalo

ROSARITO, Baja California(GH)

“Lo más pronto posible”, esa es la respuesta que ofreció el Secretario General de Gobierno de Rosarito, Jorge Arévalo, sobre el tiempo que se llevarán para meter orden en Puerto Nuevo, ante la venta indiscriminada de alcohol y la proliferación del comercio ambulante, que se padece en la Villa Langostera.



Aseguró que no se han autorizado permisos para la venta de alcohol en la zona, pero reconoció que si bien desde hace dos semanas aproximadamente el tema se revisa, no tiene conocimiento para cuándo podrían iniciarse las acciones para atender el problema. Lo más pronto posible, reiteró.



Arévalo Mendoza, mencionó que han recibido quejas de los restauranteros por lo que se tiene aplicar el reglamento, y se buscará la manera de que no haya ningún tipo de favoritismo.



Respondió con evasivas sobre los cuestionamientos sobre quién o quienes permiten que estas prácticas en las que se incluye el comercio ambulante, trabajen bajo el cobijo de la impunidad.



Al respecto, el Síndico Miguel Ángel Vila, explicó que se abren investigaciones para conocer qué es lo que está pasando en Puerto Nuevo, pero sobre todo, quién o quienes no están haciendo su trabajo.



Añadió que el fin de semana se instaló un módulo de la Sindicatura en Puerto Nuevo y se recibieron diversas denuncias, por lo que se hará un informe para iniciar con los procedimientos que correspondan.