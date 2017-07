Espera Coparmex más información de concesiones

TIJUANA, Baja California(GH)

“Nos ha faltado información por parte del Municipio tanto en el análisis del contrato de camiones de basura, de patrullas, y ahora con la cuestión de las luminarias”, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gilberto Fimbres Hernández.



“Se nos hizo una presentación, muy bonita, muy bien hecha, muy estructurada, pero no es un forma para decir: Con lo que vimos puedo tomar una decisión o definir un opinión”, señaló.



En Coparmex lo que buscan, dijo, es que las acciones que tome el Ayuntamiento no tengan el efecto de contratos y convenios que han hecho otras administraciones en prejuicio de la comunidad.



“No me asusta la concesión si está bien hecha, si los números que arroja son en beneficio de la comunidad; si no son en beneficio, pues no estoy de acuerdo en la concesión”, señaló.



Fimbres Hernández recordó que la Confederación estará presente en el comité técnico del proyecto, y ahí deberán tener toda la información.



Van por transparencia



El CDT junto con la Coparmex integrará un comité técnico para transparentar el proyecto.



“De entrada creo que va a ser algo muy bueno porque vamos a tener información con la cual podamos emitir una opinión”, señaló el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas



“Tenemos gente experta que puede aportar y ciudadanizar también el tema para que sea transparente, si al final de cuentas nuestra opinión no es escuchada, entonces tendríamos bases para refutar en un momento dado una decisión equivocada”, agregó.



En menos de un mes iniciará la elaboración de las bases de licitación para la concesión del alumbrado público por quince años, y el costo del proyecto será uno de los principales aspectos a revisar, declaró el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas.



“Ahorita se escuchó que había un grupo que salió que con 600 millones de pesos podían instalar las 80 mil luminarias... Siendo una licitación abierta, internacional creo que va a ser, ahí el mejor postor es el que tiene la oportunidad de ganar el contrato”, manifestó.