A los 48 en plena forma

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ayer cumplió 48 años, pero Jennifer López decidió celebrarlo al lado de su pareja, el ex beisbolista Alex Rodríguez, quien, según allegados de la cantante y actriz, dijo estar orgulloso de la figura de su chica.



Para el festejo, JLo usó un vestido negro con transparencias que evidenciaron que la nacida en el Bronx tiene una figura envidiable.



La estrella subió esta imagen a sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, y tan solo en unos minutos acumuló más de 80 mil me gusta.



Los fans quedaron encantados con el atuendo que dejaba al descubierto que JLo no llevaba ropa interior y hasta el momento le han compensado el regalo visual con un millón 491 mil likes en una de las fotos que compartió en Instagram.



Jennifer López y Alex Rodríguez han estado en el ojo del huracán en los últimos meses luego de que se revelaran imágenes, mensajes e información de encuentros amorosos entre el deportista con su acondicionadora física.



No obstante, a López los rumores la tienen sin cuidado y ella, de acuerdo con medios estadounidenses, lució espectacular en su fiesta para su novio.



Los detalles



• Jennifer López está de fiesta, ayer celebró sus 48 años, y festejó la ocasión por adelantado este fin de semana con un sensual vestido negro que resaltó su espectacular figura.



• El mini vestido Bao Tranchi de transparencias y un escote de infarto en la espalda convirtieron a la cantante en el centro de atención en las redes sociales.

• Según informa el diario New York Post, los ya conocidos como “J-Rod” se citaron este sábado con sus seres queridos en un lujoso local de moda de la ciudad donde soplaron las velas de unos espectaculares pasteles.



• En un ambiente ya más privado, la noche del domingo la artista y su actual pareja volvieron a celebrar que esta semana cumplen 48 y 42 años respectivamente con romántica cena.