Visita EPN el Estado en medio de protestas

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California cuenta con los municipios de mayor delincuencia en el País, la agenda política gira alrededor de la inseguridad, sin embargo el Presidente no quiso hablar sobre el tema en su visita a Mexicali.



Enrique Peña Nieto vino a inaugurar el canal 27 de enero en el ejido Colima del Valle de Mexicali, donde tocó tópicos como la importancia de la zona agrícola para el País, la migración en el Estado y la coordinación con Estados Unidos.



Todo ello menos la inseguridad, a pesar de que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid refirió, previo a la visita, que se tratarían temas en materia de estrategias y recursos para abatir la criminalidad.



“La presencia de Peña, ustedes saben que era para presentar una obra muy importante, el Gobernador hizo un planteamiento muy claro de que abordará en esta instancia temas de seguridad para nuestro Estado y la infraestructura”, justificó Francisco Rueda Gómez.



El secretario general de Gobierno, explicó que Vega acompañó a Peña luego del evento, para entregarle la carpeta con las precisiones sobre la situación del Estado y el apoyo que se necesita por parte de la Federación.



No habla del tema



Enrique Peña Nieto fue cuestionado por esta reportera sobre su postura ante la delincuencia que se registra en el Estado.



–Presidente, hable con los medios, se le solicitó.



–Entrevistas no voy a dar, ya solamente lo que he señalado, ya tomó usted notas de mi discurso y mis comentarios y ya tiene mi declaración, respondió Peña.



–Coméntenos de la situación de inseguridad en Baja California, se le insistió.



–Muchas gracias, dijo el Mandatario mientras seguía su camino.

Es tema de Osorio: Rueda



Por su parte, Francisco Rueda, secretario general de Gobierno, reiteró que el tema de seguridad será abordado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien pronto vendrá a Baja California, con respuestas a las solicitudes planteadas en la última visita.



“Esperamos poder hablar con el Presidente de la República, aunque sabemos que tiene una agenda apretada, pero queremos hablarle sobre la seguridad pública que es fundamental ya que necesitamos más recursos para tener mayor número de agentes”, dijo el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez.



El discurso de Peña



Su discurso lo inició haciendo referencia a la intensidad del calor que llegaba a los 39 grados centígrados, reconociendo que Baja California tiene una gran población migrante, con una vida social binacional.



Aclaró su avance en la relación con el gobierno de Donald Trump, exigiendo respeto, generar confianza, manteniendo un diálogo fluido, que permita atender asignaturas comunes.



Entre ellas la seguridad, la migración y el comercio, por lo que se prestó a renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) a partir del 16 de agosto que debe deparar condiciones positivas para los tres países integrantes.



“Lo vamos a renegociar porque efectivamente hay puntos de oportunidad, porque no se consideraron sectores hace 20 años, estoy optimista de poder trabajar para obtener un beneficio compartido”, difundió.



Tocó el tema de la vaquita marina, señalando que el Gobierno ha dedicado esfuerzos, acciones e inversión de recursos para salvaguardar su hábitat en el Mar de Cortés.