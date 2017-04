Expertos del vino corroboran calidad del concurso de la UABC.

ENSENADA, Baja California(GH)

El director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Jean-Marie Aurand y el director general del Consejo Mexicano Vitivinícola, Gabriel Padilla Maya, hicieron una visita a la Escuela de Enología y Gastronomía de la UABC, con el objetivo de conocer detalles sobre organización y realización del Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino.



Cabe mencionar que el concurso se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo del presente año, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, cumpliendo 25 años de realizarse.



La directora de la Escuela de Enología y Gastronomía. Norma Angélica Baylón Cisneros, les dio la bienvenida y manifestó el interés de la Universidad por trabajar de manera colaborativa en proyectos académicos como de promoción de la cultura del vino con las instituciones y productores dedicados a este ámbito.



“Baja California está siendo reconocida por la producción de vinos y el volumen que genera en nuestro país, que mejor que ser la cuna justamente de los profesionistas para este sector y tener enólogos formados bajo un esquema muy formal, que es como trabaja la Universidad y otros proyectos que se están formando con otras instituciones”.



Por su parte el director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Jean-Marie Aurand, dijo que mediante la gira de trabajo en este país, ha podido observar que existe un gran potencial para la producción vitivinícola, además de un dinamismo colectivo a nivel nacional entre instituciones sin olvidar la dimensión cultural del vino y su profesionalización, indicó.



“La vitivinicultura necesita cada vez más hombres y mujeres que tengan buena formación en viticultura, en enología y otros aspectos, así que es importante tener Universidades que formen los futuros productores y responsables del sector para los años que vienen”, indicó.



Al enterarse de los trabajos que se realizan para el desarrollo del Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino, Jean-Marie recomendó el realizarlo de manera más abierta para lograr ser reconocido no solo en el país sino en el mundo, contar con buenos catadores, promover la cultura del vino y si se requiere del patrocinio de la OIV, también cumplir con los criterios y normas estrictas de este organismo.



“Lo que he visto aquí, me parece que este concurso cumple con las normas de la OIV que son las mismas que las normas de la Unión Internacional de los Enólogos en términos de diversidad de los vinos, porque se trata de un concurso internacional”, apuntó.



Finalmente señaló que por lo menos debe haber 20 por ciento de vinos extranjeros, de jurados también debe de haber por lo menos 20 por ciento y la utilización de la ficha de cata que es la ficha internacional.