Han cerrado 100 yardas de automóviles usados

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido al gran número de trámites y obstáculos para importar automóviles de Estados Unidos, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jorge Menchaca Sinencio, reveló que de 150 “yarderos” que estaban afiliados, ya únicamente quedan 50 en Ensenada.



“Es un mercado que está muy ahorcado y que está teniendo muchos problemas, en la cámara hemos perdido varios asociados que se dedicaban a eso porque ya no es negocio y la competencia está muy fuerte”, expresó.



No obstante, la Administración General de Aduanas (AGA), lanzará nuevas reglas para importar autos usados a partir del 2 de mayo, con lo que se espera evitar que ingresen a México autos chatarra o robados, asegurar el pago de impuestos y evitar la entrada de vehículos contaminantes, el Presidente de Canaco consideró que se están pidiendo muchos trámites.



Menchaca Sinencio comentó que aún hace falta revisar a fondo esta propuesta, sin embargo, a grandes rasgos se percibe que son bastantes regulaciones nuevas que se traducirán en un mayor costo.



“La intención es buena porque están tratando de dar una respuesta, el detalle es que están pidiendo demasiada documentación, los carros en cuanto los venden en Estados Unidos ya traen un proceso de verificación y acá están pidiendo otra verificación, hay varios costos que se van a trasladar al consumidor final”, señaló.



Aunque esta serie de modificaciones al esquema actual de vehículos usados en México, tiene ventajas como el aumento de dos horas de servicio y la creación de un padrón sectorial automotriz, el empresario consideró que no resolverá el problema de los autos chocolate.



“Claro que es algo bueno pero no resuelve el problema en lo general, es un problema muy grande porque hay algunos que tardan semanas para poder importar un auto”, opinó.



Finalmente señaló que el año pasado la Canaco tenía alrededor de 150 yarderos afiliados, pero en los últimos meses han ido disminuyendo hasta quedar en 50 que se dedican a la venta de automóviles usados.



“Queda uno de cada tres que había, hubo gente que se tuvo que dedicar a otras actividades como armadores, talleres y carpintería porque ya no era negocio”, concluyó.