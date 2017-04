Menos inmigrantes sin estatus legal desde informe de 2009

SANTA ANA, California(AP )

El número de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos bajó a 11 millones desde 2009, debido en gran medida a una baja en la cifra de mexicanos, de acuerdo con un estudio divulgado el martes.



El informe del Pew Research Center, con datos de 2015, revela que el número de inmigrantes sin estatus legal era de 11.3 millones en 2009. En el mismo período de seis años, el número de mexicanos sin autorización bajó de 6.4 millones en 2009 a 5.6 millones en 2015.



"Las cifras no aumentan, y en realidad, las cifras de mexicanos están en bajada desde hace casi una década", dijo Jeffrey Passel, jefe de estudios demográficos del Pew en Washington. "Y eso es contrario a buena parte de la retórica que se escucha".



Pew no entró en las razones de la baja. Pero en informes anteriores dijo que la economía estadounidense se recuperaba lentamente de la recesión en el mismo período que la represión en la frontera se volvió más estricta.



El informe se basa en datos del censo durante los últimos años de la presidencia de Barack Obama. Pero se conoce en momentos que el gobierno de Donald Trump acrecienta los esfuerzos por deportar inmigrantes en situación irregular y construir un muro en la frontera con México.



Pew no dio un pronóstico para el período desde que asumió Trump.



Según el informe, la inmigración no autorizada aumentó durante los años 90 y principios de los 2000, y alcanzó su pico antes de la recesión. Desde entonces, ha disminuido la cifra de mexicanos sin autorización mientras crece la de asiáticos y centroamericanos.



El número de centroamericanos sin autorización era de 1.8 millones en 2015, comparado con 1.6 millones seis años antes, mientras que el de inmigrantes asiáticos sin estatus legal aumentó de 1.3 a 1.5 millones en el mismo período.

En 2014, el número de inmigrantes sin autorización era de 11.1 millones, de los cuales 5.9 millones eran mexicanos.