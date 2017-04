Vandalizan tres planteles escolares durante vacaciones

ROSARITO, Baja California(GH)

De regreso a clases tras concluir las vacaciones de Semana Santa, en Rosarito el saldo es de tres escuelas vandalizadas, dio a conocer Xóchitl López, delegada del Sistema Educativo Estatal (SEE).



Detalló que de acuerdo a los informes, los daños ocasionados a los planteles afectados fueron en la cafetería de uno de ellos, mientras que en los otros se forzaron puertas y ventanas, pero no se llevaron nada; quizá porque los ladrones no tuvieron oportunidad.



López Félix reconoció que en los últimos meses las escuelas han sido víctimas de la delincuencia de forma reiterada, por lo que dijo que los daños ocasionados durante el periodo vacacional, por fortuna no fueron cuantiosos.



Refirió que en el caso del Centro de Atención Múltiple (CAM), ya se solicitó el apoyo del gobernador Francisco Vega para que se reponga el material y mobiliario que fue robado semanas atrás, a fin de que los jóvenes y niños realicen sus actividades educativas.



La delegada acudió precisamente al CAM para iniciar con la Semana de Educación Especial “Todos somos inclusión”, evento que estuvo presidido por la alcaldesa de Rosarito, Mirna Rincón, quien resaltó la importancia de la convivencia y el fomento de la inclusión.