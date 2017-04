Proyectan terminar en mayo Nodo 20 de Noviembre

TIJUANA, Baja California(GH)

La primera semana de mayo estarán siendo finalizados los trabajos correspondientes por parte del Ayuntamiento de Tijuana en la obra del Nodo 20 de Noviembre.



El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera informó que ya concluyeron con el bacheo y reencarpetado en las vialidades aledañas solamente faltando el tema de la señalética.



“En la parte que a nosotros nos toca en esta semana o a más tardar la próxima estaremos terminando lo que se nos solicitó”, dijo.



El pasado sábado un carril vial fue abierto a la circulación luego de meses de atraso en los trabajos, situación que ha generado afectaciones a los comercios cercanos con pérdidas de hasta el 50%.



Asimismo, ha creado un fuerte congestionamiento vial en las zonas contiguas principalmente en el bulevar Agua Caliente.



A la fecha el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, quienes son responsables de la tarea, no han informado al Municipio, la fecha en la que finalizará la obra.



Lomelín Clapera hizo saber que también ayudaron en las gestiones que se hicieron para poder levantar los cables de fibra óptica y de electricidad, para que los camiones pudieran trabajar libremente.



Aseguró que hasta la fecha no se han acercado comerciantes o vecinos para informarles sobre las problemáticas en las vialidades colindantes aunque como secretaría tampoco lo han hecho.



Al momento no comunicaron cuánto fue lo invertido por parte del Gobierno municipal en dichas obras, al argumentar que están recopilando los datos, asegurando que no es una cantidad “mayúscula”.



Actualmente la edificación presenta un avance del 70%, en su primera etapa, siendo invertidos 130 millones de pesos desde su inicio en febrero del 2016; falta una segunda etapa la cual será licitada.