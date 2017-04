Inflación en Tijuana es la mayor en el país

TIJUANA, Baja California(GH)

Tijuana es la ciudad del País que registra la mayor inflación durante el presente año, detallan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Los datos de la dependencia federal establecen que mientras la inflación nacional ha sido de 2.84% durante los primeros 3 meses y medio del año, en esta ciudad fronteriza ha alcanzado 4.40%.



Agregan que los incrementos se han presentando principalmente en combustibles con 14.42%, en transporte público, con 11.37%, y en el rubro de alimentos con 3.82%.



En el caso de los últimos 12 meses, el Índice Nacional de Precios al Consumidor apunta que Tijuana ha tenido una inflación general de 7.13%.



El gasolinazo



El presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, apuntó que la cifra de la inflación en Tijuana se debe a la liberación del precio de los combustibles.



Explicó que la elevación en los precios en diferentes artículos es porque los combustibles son un insumo de consumo final y de producción.



“Al que lo usa como insumo para producir les incrementa el valor de su producción, por ende, ellos tienen que trasladar ese incremento en el traslado de su producto; si sube el gas, sube la producción de alimentos y la paga el que va a consumir”, comentó.



El economista puso como ejemplo el precio de productos como el limón, el cual es más alto en la frontera Norte por el costo que representa en traslado desde el Centro del País.



Además del “gasolinazo”, otro factor que influye para el aumento en la inflación y el costo de los productos es la oferta y la demanda.



“Otro que es concurrente o de manera paralela es la oferta y demanda, qué tanta oferta hay en el mercado de algún producto y qué tanta demanda hay”, puntualizó.



Con relación a lo que se espera para el resto del año, el presidente del Colegio Estatal de Economistas consideró que no se tendrán aumentos significativos en los precios de los combustibles o la inflación.



“Prevemos que se mantenga el precio de la gasolina, va a variar en esos niveles, no va a haber saltos significativos y este no se va a mover para abajo o para arriba, solo en centavos; pensamos que la inflación se mantenga estable en esos niveles”, confirmó.