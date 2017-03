José José enfrenta cáncer con valentía

TIJUANA, Baja California(GH)

Arropado con un rosario y un pulso católico en su mano izquierda, el cantante José José confirmó mediante un comunicado visual que efectivamente padece cáncer en el páncreas.



La noticia que era un secreto a voces, finalmente la confirmó el “Príncipe de la Canción” en un video de 4:08 minutos que se subió ayer a la red.



“Me encontraron un tumor chiquito en la cabeza del órgano (páncreas) que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado y tan flaco”, explicó.



El cantautor se atiende en el Instituto de Nutrición de la capital mexicana, a donde acudió tras no estar satisfecho con unos análisis que le hicieron en Estados Unidos.



“Año con año estos tres últimos años me vine haciendo más chiquito, estaba muy preocupado”, recalcó.



José José mencionó que su médico de confianza le hizo ver que, aun con su delgadez, su estado de salud es el óptimo para llevar a cabo el tratamiento de quimioterapia, reducir el tumor y encapsularlo.



“Esa es la realidad de lo que estoy pasando hoy, quiero pedirle que por favor tomen conocimiento de que el resto de mi organismo está bien.



“Se me hicieron análisis exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida de la mano de Dios y de la mano de ustedes”, puntualizó.



Agradeció a sus fanáticos el apoyo y buenas vibras para tener otra extensión de su vida.



No es la primera vez que el cantante de 69 años de edad enfrenta una enfermedad, el alcoholismo fue otro de sus grandes retos a vencer.