Comerciantes pagan 'piso' en Zona Este

TIJUANA, Baja California(GH)

Comerciantes de la zona Este de la ciudad están siendo víctimas de cobro de piso, informó Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana.



"Algunas empresas que no quieren hacer público el hecho de que les han querido cobrar piso, les han quemado mercancías, camiones", manifestó.



Estos casos en los que delincuentes amenazan a comerciantes para que les paguen a cambio de no ser molestados, se han registrado en los últimos tres meses, refirió el presidente de la Cámara.



“Te vamos a matar”, “te vamos a quemar el lugar”, “paga las consecuencias”, son algunas de las frases con las que amenazan a los comerciantes, dijo.



Algunos establecimientos sí están pagando piso, afirmó, y otros no se dejaron amedrentar.



"Otros lo han desestimado con el riesgo que esto implica, algunos simplemente se hacen los desaparecidos, no van a trabajar, el empleado dice ‘no vino el jefe’", comentó.



Especificó que a un comerciante que no es integrante de la Canaco lo amagaron y le quemaron mercancía por no querer pagar piso.

Funciona militarización



El comandante de la Segunda Zona Militar, Enrique Martínez López, afirmó que están dando resultados los campamentos militares que se instalaron la semana pasada en la ciudad.



El viernes pasado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional instalaron tres campamentos permanentes en diferentes colonias de la ciudad, uno de ellos en el fraccionamiento Natura



“Han tenido un efecto disuasivo en los lugares donde están, definitivamente se va la gente a otras delegaciones, otras colonias, y se están mandando grupos”, señaló.



Explicó que sin perder presencia en las zonas donde ya detectaron un alto índice de violencia, están dividiendo el grupo para atender otras áreas.