Garantizan productos marinos en Cuaresma

ENSENADA, Baja California(GH)

Tras la implementación de la veda por marea roja para que no se comercialice y consuma productos bivalvos, autoridades del sector pesquero aseguraron que no habrá desabasto para la temporada de Cuaresma.



Ante este panorama, el secretario de pesca en el Estado, Matías Arjona Rydalch mencionó que durante la temporada de cuaresma que inicia la próxima semana está garantizado el producto, proveniente del Pacífico, aunque pudiera comercializarse con un costo mayor.



Este fenómeno se dio de forma natural por lo que no puede establecerse el levantamiento de esta, ya que los estudios siguen arrojando niveles arriba de la norma de saxitoxina, apuntó el funcionario estatal.



“La ley es muy clara y había una confusión de los pescadores respecto a cómo funciona la norma y autoridades federales han revisado y constatado los niveles de esta marea, reiterando el nivel histórico”, dijo.



Arjona Rydalch comentó que los reportes recientes han arrojado un nivel alto de saxitosina y aclaró que como dependencia estatal no se puede intervenir mientras se ponga en riesgo la vida de quienes consuman productos.



Refirió que aun no se tiene estimado el monto de las pérdidas económicas y no se puede establecer cuánto vaya a durar la veda; la que duró más tiempo fue en el 2015, la cual se prolongó durante ocho meses.