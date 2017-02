En 15 días regularizarán situación de Uber, afirma Gastélum

TIJUANA, Baja California(GH)

A raíz de los ataques que han sufrido en últimas fechas varias unidades Uber, en aproximadamente quince días el Ayuntamiento de Tijuana estará regularizando dicho servicio, informó el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Dijo que está en la espera que el tema sea subido en sesión de Cabildo pero según información proporcionada por la Comisión de Transporte, esto sucederá en las próximas dos semanas.

“Hay que terminar de reglamentarlo, esto genera competencia, y la competencia te hace ser mejor; mejores precios y mayor calidad, eso es bueno”, manifestó.

Respecto a los ataques aseguró que habrá sanción de acuerdo a lo establecido por la norma, sin embargo de acuerdo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), las lesiones o daños no son delitos graves por lo que la persona responsable queda vinculada a proceso pero en libertad.

Desmintió que esté protegiendo al gremio de taxistas amarillos y aunque la población puede opinar lo contrario aseguró que él ha demostrado con hechos que está tratando de dar buenos resultados.

En otro tema, indicó que el político Gerardo Fernández Noroña no solicitó una reunión con anticipación, por lo que no pudo atenderlo pero podría programar una anunciada con tiempo.

“A mí no me han solicitado agenda y la agenda a raíz que ayer no estuve de todo bien, hoy la tenemos saturada pero cuando él solicite con gusto lo atendemos”, indicó.

Este personaje solicita a la población no pagar el impuesto en la gasolina, expresó que en dado caso que la conducta establecida rompa la norma jurídica habrá una sanción pero cada individuo es responsable de sus actos.

Cualquier acción encaminada a desestabilizar desde el punto de vista fiscal a un Estado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no lo aprueba por lo que las sanciones que implementa son de fuertes cantidades, concluyó