Reubicarán a 54 familias afectadas en Camino Verde

TIJUANA, Baja California(GH)

Las 54 familias afectadas por los movimientos del suelo en la colonia Camino Verde tendrán que ser reubicadas, consideró el subsecretario general de Gobierno en Tijuana, Enrique Méndez Juárez.



Señaló que es un lugar que desde que se empezó a poblar era una zona muy accidentada, por lo que se tendrá que realizar un estudio por especialistas para determinar si será un lugar que ya no podrá ser habitado.



“Estamos trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento sobre todo para garantizar la integridad física de las personas; estamos colaborando para buscar una solución pero fundamentalmente buscando que las personas no resulten afectadas”, dijo.



En los trabajos colaboran la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) y Protección Civil.



Agregó que la mayoría de las familias afectadas al comentarles que no podían continuar residiendo en esos lugares están preocupadas por sus pertenencias, por lo que les garantizaron seguridad con la Policía Municipal.



Cuestionado sobre si les donarían terrenos como a los afectados de las colonias Sánchez Taboada y División del Norte, respondió que no se podía comprometer por lo que esperan respuestas de estudios del lugar.



“Yo creo que este tema va a continuar por la topografía de Tijuana, por lo que tenemos que seguir preparándose”, expresó.



Por último, consideró que las autoridades deben tener terrenos de reserva para hacer frente a este tipo de casos para brindarles alternativas a las personas que habiten en laderas peligrosas.