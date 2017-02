Noroña no paga el IEPS al cargar 5 litros de gasolina

TIJUANA, Baja California(GH)

En un acto de desobediencia civil el político Gerardo Fernández Noroña no pagó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al cargar gasolina en un establecimiento en el bulevar Casablanca.



Este viernes cargó 5 litros de combustible por los cuales tenía que pagar la cantidad de 87.80 pesos, sin embargo solamente desembolsó 65 pesos, restándole los impuestos correspondientes al negarse a financiar un gobierno “vende patrias”.



“Si millones lo hacemos el Gobierno deja de recibir los impuestos, no lo va a pagar el despachador, ni el gasolinero, es una desobediencia civil, no hay ningún abuso”, dijo.



Invitó a la población a sumarse a la jornada nacional de no pagar el mencionado impuesto el próximo 18 de marzo en una rebelión de manera masiva de gente que se decida a superar el temor de que los puede detener la policía.



También Fernández Noroña acudió a las instalaciones del Palacio Municipal para sostener una reunión con el edil Juan Manuel Gastélum Buenrostro, sin embargo por motivos de enfermedad no estuvo presente por lo que fue recibido por el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, a quien solicitó sea investigado de los cuatro jóvenes que fueron detenidos por no pagar el IEPS el pasado 7 de febrero sin embargo a pesar de ser ilegal no representa un delito por lo que solicitó que reconozcan que hicieron un acto incorrecto.



Asimismo que hagan la investigación correspondiente y modifiquen los protocolos de la policía y en caso de presentar a desobedientes civiles no lo esposen y no los lleven a los separos porque no son delincuentes.



En otro punto, declaró que los bajacalifornianos deberían considerar correr al alcalde Gastélum Buenrostro y al mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid, a este último lo calificó como un delincuente peligroso.



“Es vergonzoso que un Alcalde que fue elegido por el pueblo como una alternativa a la corrupción de los gobiernos anteriores salga peor, el señor Gastélum es mucho más insensible, torpe y bruto políticamente hablando que Kiko, son peores que Peña Nieto”, manifestó.