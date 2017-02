Falta capacidad a BC para recibir más deportados

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobernador Francisco Vega de Lamadrid declaró que Baja California no tiene la capacidad para atender posibles deportaciones masivas.



El Mandatario estatal indicó que si bien durante los dos primeros meses de este 2017 no se han incrementado las deportaciones, la posibilidad es latente.



“Sí vemos la amenaza de que se puedan incrementar, pero si se incrementan las deportaciones nosotros no estamos en condiciones de atender a estas personas.



“Lo digo clara y llanamente, en este momento ya estamos rebasados”, señaló Vega de Lamadrid.



Haciendo referencia a que los organismos de la sociedad civil que atienden a los migrantes en Baja California están al 100% de su cupo, a pesar del apoyo de los gobiernos municipales y estatal.



Ante esta situación y por ser Baja California el estado históricamente con mayores porcentajes de deportaciones en todo el país, en reunión con el grupo de gobernadores fronterizos propuso implementar una política pública en materia de migración.



“La cual resuelva de tajo las condiciones que estamos viviendo y que prevé lo que pudiera venir”.



“El Estado es el modelo a seguir para crear una política pública en materia de migración que a todos nos tenga tranquilos”, señaló el Gobernador del Estado.



60 mil deportados en 2016



El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, informó que durante el 2016 se registraron más de 60 mil deportaciones por la frontera de Baja California.



Además, refirió que se estiman más de 50 mil migrantes nacionales que están llegando constantemente a Baja California con el objetivo de quedarse en el Estado.



Los cuales, sumados a los casi 4 mil migrantes extranjeros, principalmente haitianos, que permanecen en la entidad, rebasan la capacidad del Estado para atenderlos.



“Las casas de atención a migrantes y albergues están rebasados y al tope, y algo más grave aún es que quienes los operan, las organizaciones de la sociedad civil están cansados”, mencionó.