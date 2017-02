Detallan los 3 pilares de un 'Gobierno Abierto'

MEXICALI, Baja California(GH)

La transparencia, la participación ciudadana y colaboración social fueron considerados por magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) como pilares de un “Gobierno Abierto”.



El viernes se realizó la conferencia “Justicia Abierta” en la sala de sesiones del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc), ante la presencia de autoridades jurisdiccionales del Estado.



La plática fue impartida por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de la Sala Superior del Tepjf y la magistrada María Silva Rojas de la Sala Regional Ciudad de México del Tepjf.



En primera instancia, Rodríguez Mondragón señaló que los tribunales deben estar orientados a la ciudadanía de manera accesible, transparente y visible.



El Gobierno Abierto es una forma en que las instituciones muestran su voluntad para transformar el ejercicio de la función pública, indicó.



Comentó que en la última década, el Gobierno ha buscado abrirse ante la ciudadanía y a pesar de ello, se ha visto que la desconfianza en las autoridades aumenta.



Dijo que de acuerdo a un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo el 35% de la población confía en las autoridades electorales y menos del 30% lo hace en los Tribunales.



Para implementar el Gobierno Abierto existen dos razones fundamentales; una es el deseo de consolidar la legitimidad de la democracia como una forma de gobierno.



La segunda es lograr objetivos políticos igualmente importantes como el crecimiento económico y la cuestión social, fortaleciendo la democracia con el escrutinio público.



Señaló que existen tres pilares donde se sustenta un gobierno abierto: La transparencia, la participación y la colaboración.



Indicó que no era tarea sencilla trasladar estos conceptos a la función jurisdiccional por varios factores, los cuales deberían armonizarse con los agentes interesados en la Justicia.



El primer factor era que los jueces no eran elegidos bajo un proceso democrático directo ni ejercen una labor de representación popular.



El segundo era el rol de los Tribunales, ya que al ser instituciones imparciales parecen contraponerse a la idea de abrir las puertas a permitir una mayor cooperación de los usuarios de la justicia.



La magistrada Silva Rojas comenzó su ponencia hablando sobre el concepto de “Gobierno Abierto”, el cual se trata de una forma de gobierno distinta a la habitual y que cuenta con cuatro principios.



El primero es el de la colaboración institucional, que se da entre las mismas autoridades y que implica tratar de ver al gobierno como un ente para responder a la ciudadanía.



El segundo concepto es el de la transparencia, que pretende legitimar a todas las instancias de gobierno.



Para el tercer concepto, el de participación y colaboración social, dijo que se da cuando la propia ciudadanía contribuye con el gobierno sin necesidad de solicitárselo.



Por último estaba la rendición de cuentas, concepto que es resultado de la transparencia y la participación social, explicó.



Silva Rojas comentó que estos conceptos son aplicables a la función jurisdiccional dentro de sus cuatro divisiones: Las actividades jurisdiccionales, las cuestiones administrativas y financieras, y las de servidores públicos.



De lograr implementarse la Justicia Abierta, habrá beneficios que ayudarán a fortalecer el Estado de Derecho, el cual es parte fundamental de la democracia, manifestó.



No obstante, señaló que los conceptos no son suficientes y que todavía falta mucho trabajo para decir que los Tribunales son abiertos y que existe una justicia abierta en México.