Legislador de California respalda discurso de Gobernador Brown

LOS ÁNGELES, California(GH)

Eduardo García, asambleísta de California por el distrito que ocupa mayormente el condado Imperial, respaldó el discurso del gobernador del estado, Gerry Brown, respecto a los primeros días de la administración de Trump.



En medio de una convención conjunta de los poderes de gobierno en California, el gobernador expresó que “California no retrocederá, ni ahora, ni nunca”, en medio de una asamblea donde fue aplaudido.



“Más que nunca estoy orgulloso de ser californiano y honrado al representar a los residentes del Distrito 56 en esta Legislatura”, declaró el asambleísta Eduardo García.



“Apoyo al gobernador Brown y responderé a su llamado de perseverancia y coraje. California ha avanzado porque no tememos encabezar. Es hora de recorrernos las mangas y empezar a trabajar para crear empleos, mejorar la economía, proteger nuestro derecho al aire y agua limpios, y unificar en política que aseguren un futuro saludable y prosperidad para el Estado Dorado”, dijo.



El gobernador, agregó, ofreció un mensaje de resiliencia optimista, abordando los inciertos efectos fiscales por las decisiones hechas en Washington respecto a los programas estatales que se nutren de fondos federales.



“Cuando se trata del cambio climático, no hay “datos alternativos”, dijo el asambleísta, quien el año pasado encabezó una serie de actas para mejorar las emisiones en el ambiente y la protección y restauración del Mar de Salton.



“Tengo confianza en la habilidad de nuestra legislatura para orquestar una visión inclusiva para y por las voces de todos los californiano”, sentenció.