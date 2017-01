Plan de Contingencia no se ha planteado a regidores

ENSENADA, Baja California(GH)

Luego de que el Presidente Municipal, Marco Novelo anunciará un plan de contingencia para reducir el presupuesto a presidencia, regidores y Sindicatura Municipal, el regidor independiente Cristian Vázquez González dijo que estaría a favor de dicha medida.



“Me sorprendió porque es algo que no se ha platicado en el cabildo y algo que probablemente en lo personal concuerdo porque incluye no gastos en gasolina y no gastos en arrendamiento vehicular, entre otras medidas, sin embargo es algo que debe aprobar el cabildo y no estoy seguro si los otros 12 regidores estén a favor”, opinó.



El edil consideró que hay que diferenciar una presentación con diapositivas que el Presidente Municipal anuncia a través de redes sociales y otra cosa muy distinta es una propuesta concreta.



“Hay que ver en realidad existe y ya la tiene elaborada, se tiene que meditar y votar, hay que hacer revisión de honorarios, asesores, contratos y de la manera en la que se llevan a cabo los créditos porque ahí es donde están los millones”, argumentó.



Vázquez González consideró que si se van a recortar algunos gastos, habrá que supervisar en donde se va a destinar el recurso que resulte del ahorro.



“Hay dos líneas la ley de disciplina financiera marca la posibilidad de que este tipo de recortes vayan hacia deuda pública, sin embargo no alcanzaría a rozar, yo apostaría más a generar programas para que por medio de Desarrollo Social se vincule a través de asociaciones civiles, pero ahorita la gente demanda que vaya hacia bacheo”, explicó.