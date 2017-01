Padres de familia recibirán carta de notificación

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), entregará a partir de hoy la “Carta de Notificación” para ingresar a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria para el ciclo escolar 2017-2018.



Durante el mes de noviembre del año pasado, se distribuyó en las escuelas de educación preescolar y primaria los formularios personalizados de la Solicitud Única de Inscripción (SUI) con folio y clave del alumno, con los cuales los padres de familia ingresaron al portal para indicar las escuelas de su preferencia, así lo indicó el Subsecretario de Educación Básica del SEE, Leopoldo Guerrero Díaz.



Completó, que vía Internet, los padres de familia eligieron las tres opciones de escuelas primarias o secundarias públicas en las que contemplaban inscribir a sus hijos, ordenadas de acuerdo a su preferencia.



Guerrero Díaz reveló que con estos datos, el SEE realizó la ubicación de aspirantes de los centros escolares, de acuerdo a la preferencia de los padres de familia, en los planteles más cercanos a su domicilio o al de la escuela de origen, lo cual se encuentra plasmado en la carta de notificación.



Completó que con lo antes informado y como lo indica el calendario escolar del presente ciclo, del 1 al 15 de febrero, los padres de familia o tutores acudirán con la “Carta de Notificación” a las escuelas en donde quedaron ubicados sus hijos para confirmar su inscripción.



El Subsecretario de Educación Básica del SEE subrayó que los espacios de las inscripciones no confirmadas hasta el 16 de febrero, podrán ser ocupados con aspirantes pendientes de inscripción o nuevas solicitudes, de ahí la importancia que los padres de familia acudan a confirmar sus espacios en los planteles educativos.



Quienes estén interesados en ser atendidos por escuelas particulares podrán solicitar su inscripción directamente en el plantel de su preferencia también del 01 al 15 de febrero del presente año.



Para mayores informes comunicarse a la línea educativa sin costo 01 800 788 73 22.