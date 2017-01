Distribuyen poco alimento por falta de apoyo del gobierno

ENSENADA, Baja California(GH)

El Comité Nacional Unidos por la Niñez que se dedica a brindar alimentos a diversas organizaciones de la sociedad civil, comedores comunitarios e instituciones gubernamentales, ha tenido que implementar un nuevo modelo de distribución debido a la falta de apoyo del gobierno



Adolfo Delgado, Director Binacional del Comité Unidos por la Niñez, informó que el año pasado en Tijuana se entregaron mil toneladas de alimento, mientras que en Ensenada únicamente se logró entregar 100 toneladas.



“La cantidad se nos hace muy poco porque pensamos que íbamos a tener un poco más de apoyo y no lo hemos tenido, sin embargo estamos ideando estrategias para no depender de nadie para la entrega de alimentos a diferentes organizaciones de la sociedad civil”, señaló.



En ese sentido, optaron por enviar los alimentos a través de un servicio de paquetería que les garantiza que las donaciones son entregadas en tiempo, forma y de manera transparente.



“La empresa nos está cobrando solamente la gasolina y no el servicio, esto permite un ahorro en la compra de alimentos porque el personal se concentra en las labores que debe realizar, este año queremos incrementar la cantidad a mil toneladas, porque el año pasado fueron 50 toneladas al DIF y otras 50 toneladas a Organizaciones Civiles”, mencionó.



Adolfo Delgado indicó que están buscando ampliar el apoyo al Valle de San Quintín, es por eso que ayer se entregaron 84 kilos de “Manna pack”, que consiste en arroz fortificado y proteína de soya.



“Los muchachos de la escuela de alimentos del Cecyte recibieron este producto con el propósito de trabajarlo, conocerlo y ya que sepan cocinarlo les mandamos recetas para que posteriormente ellos capaciten a la comunidad en el manejo de este alimento”, explicó.