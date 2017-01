Cae hasta 20% consumo en restaurantes

ENSENADA, Baja California(GH)

En comparación con años anteriores, en las primeras semanas del año los restaurantes de la localidad han registrado una disminución en las ventas hasta del 20%, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Leonardo González Ramírez.



“El arranque del año ha estado desacelerado y lento, vemos un comportamiento distinto al de los años anteriores porque generalmente la primera quincena de enero seguía siendo buena porque algunas personas continúan de vacaciones, pero este año notamos una disminución en los centros de consumo”, indicó.



El presidente de Canirac mencionó que la mayor parte de los afiliados han manifestado que sus ventas han disminuido de un 5 a un 20% en comparación con el año pasado.



Respecto a la depreciación del peso frente al dólar y el incremento de los combustibles, señaló que han notado un incremento del 5 al 15% en algunos productos de la canasta básica, sin embargo, la mayoría de los restauranteros han buscando opciones de productos nacionales para no incrementar sus precios.



“El incremento sustancial del dólar nos hace insuficientes los ingresos para poder salir adelante, lo que significa que si los negocios no se actualizan y no toman medidas para contrarrestar estos efectos inflacionarios seguramente estarán destinados a cerrar”, declaró.



Por otra parte, González Ramírez consideró que este año la tendencia gastronómica estará dirigida al consumo de alimentos regionales y más saludables.



“La gente va a estar buscando alimentos que sean de temporada y que los tengamos cercanos a nuestro territorio, productos de Maneadero y de nuestras propias granjas, porque así aseguramos calidad y buenos precios, además de mayor frescura”, expresó.



Finalmente consideró que el presidente municipal, Marco Novelo, está consciente de los problemas que enfrenta el sector comercial y turístico, debido a que como empresario también le ha tocado vivirlo.



“Le pedimos que nos apoye con la regularización de los negocios peregrinos que están en el Valle de Guadalupe, ahorita muchos están cerrados pero en los próximos meses seguramente van a empezar a abrir y quisiéramos que estén dentro de la reglamentación”, solicitó.