Inicia TJ 2017 con mayor inflación en 5 años

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante la primera quincena de enero de 2017 Tijuana registró la mayor inflación de los últimos cinco años, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



En el primer reporte del INPC de 2017 publicado ayer, Tijuana es la tercera ciudad con más inflación del País.



Matamoros, Tamaulipas es la ciudad con mayor inflación con 3.29%; le sigue Ciudad Acuña, Coahuila con 2.97% de inflación; Tijuana con 2.89%; y Mexicali con 2.86%.



A nivel nacional en la primera quincena de 2016 la tasa de inflación fue de 0.03%, mientras que este 2017 se elevó a 1.51%, lo que representa una diferencia de 1.48% y la mayor inflación en los últimos 10 años.



En los primeros 15 días de enero de 2013 y 2015 Tijuana no apareció en la lista de las ciudades con mayor inflación en el País, ya que en 2014 la inflación fue de 2.12%, en 2016 bajó a 0.38%, y en 2017 aumentó a 2.89%.



La gasolina

El presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, explicó que la inflación se debe principalmente al gasolinazo.



“La liberación de los precios de la gasolina automáticamente iba a elevar la inflación”, detalló, “pero como un insumo para producir otros bienes, como el transporte y traslado de personas y de productos, también iba a impactar en otros bienes”.



Además, dijo que lo preocupante es que dos ciudades del Estado, Tijuana y Mexicali, estén entre las primeras cinco con mayor inflación en este inicio de año.



El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, David Moreno, subrayó que la tasa de inflación de Tijuana está muy por encima de la media nacional.



“Ha sido un impacto escalonado en razón de las alzas de combustible y algunos otros factores que han impactado en la canasta básica”, indicó.



Para poder mitigar la inflación y que no sea oneroso para el bolsillo del ciudadano, sostuvo que es necesario sumar esfuerzos.



Los energéticos

El sector de los energéticos registró el mayor aumento en esta primera quincena del año al alcanzar un 12.66% de aumento, a diferencia del mismo periodo de 2016 cuando bajó en un 1.02%.



Los productos que más aumentaron de precios fueron la gasolina Magna, Premium y el Gas LP, mientras que los precios del tomate, el transporte aéreo y la uva disminuyeron en 26.44%, 23.80% y 8.46%, respectivamente.



Para el cálculo se cotizaron los precios en 46 ciudades, las cuales están ubicadas en las 32 entidades federativas, y se recaban en promedio 117 mil 500 precios quincenalmente.



Inflación primera quincena de enero

2013: No apareció en el top

2014: 2.12

2015: No apareció en el top

2016: 0.38%

2017: 2.89%