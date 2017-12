TIJUANA, Baja California(GH)

Con el objetivo de que ciudadanos Tijuanenses y visitantes pasen una navidad segura, la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, los exhorta a seguir las siguientes recomendaciones, para que celebren estas fiestas responsablemente.



Durante estas festividades y en el marco del programa "Diciembre Seguro", la SSPM desplegará a 580 policías municipales y 267 unidades patrullas; además la Dirección de Bomberos activará a 436 bomberos y dispondrá de 80 unidades entre máquinas extintoras, ambulancias, equipos de rescate, unidades operativas y especiales para atender las emergencias que se pudieran generar.



Además, se instalarán más de 20 puntos de revisión, incluidos filtros de alcoholimetría para detectar a quienes conducen bajo los influjos del alcohol, ya que el manejar en estas condiciones ponen en riesgo a los demás ciudadanos.



Así mismo, para evitar cualquier incidente hacemos un exhorto a la ciudadanía para que tome en cuenta estas recomendaciones que, sin duda, ayudarán a pasar festejos sin percances que lamentar.



Recomendaciones de Bomberos



• No fumar cerca del arbolito.

• No permitir a los niños correr ni jugar cerca del árbol; ya que si se cae puede provocar un incendio.

• No permitir que los niños manipulen artículos flamables, velas, pirotecnia.

• No sobrecargue sus contactos con extensiones.

• Apague su arbolito y el resto de las luces navideñas antes de irse a dormir.



Recomendaciones de Tránsito

• No manejes un vehículo si has ingerido alcohol

• Porta el cinturón de seguridad; en adultos y niños

• No manejes a exceso de velocidad

• Respeta los señalamientos de tránsito

• No utilices tu celular al conducir; cualquier distracción puede ocasionar un percance



Durante estas fechas los servicios que atiende la Dirección de Bomberos aumentan un 45%, mientras que los accidentes de tránsito incrementan hasta en un 20%, es por eso que hacemos un llamado a los ciudadanos para que tomen conciencia y sigan estas recomendaciones a fin de evitar cualquier tipo de incidente.



Aunado a estas acciones, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno; policías estatales, federales, elementos de Cruz Roja y protección civil, estaremos preparados para brindar la atención que sea necesaria.



En la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana queremos que los ciudadanos tengan un "Diciembre Seguro" por eso redoblamos esfuerzos para garantizar la seguridad de los Tijuanenses.