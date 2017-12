TIJUANA, Baja California(GH)

El Cabildo de Tijuana decidirá en próximas fechas quien será el sucesor del ex secretario de Gobierno Municipal Raúl Felipe Luévano Ruiz, así lo dio a conocer el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Luévano Ruiz presentó su renuncia el pasado viernes 22 de diciembre, tras ocupar el cargo poco más de un año.



El munícipe cita “motivos personales” como la razón principal por la que el político panista se retiró de la secretaría.



“Hay que hacer una revisión de las personas que pudieran ocupar el espacio, factiblemente en Cabildo de la semana que viene o hasta el otro año, los regidores deben otorga el nombramiento”, declaró.



Aseguró que hasta el momento no tienen algún prospecto por lo que se encuentra revisando quien será el indicado.



Revisará recomendación de CEDH



Respecto a la recomendación emitida por la Camisón Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hacia su persona, dijo que primero tendrá que revisar el documento una vez que le sea entregado para “acatar lo que se tenga que acatar”.



“Si es una recomendación, pues atenderla”, y en caso de ser “procedente” la disculpa pública que solicita la CEDH hacia los regidores del Partido Encuentro Social (PES), “hay que hacerlo, no pasa nada”, añadió.



La recomendación señala que las expresiones verbales del presidente municipal realizadas el pasado 10 de agosto de “ningún chile les embona” vulneran el principio de igualdad o no discriminación.