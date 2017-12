'Mi hijo tiene 5 años y todavía no habla'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO

“Andrés” es un niño de 4 años de edad, residente de la ciudad de Tijuana, Baja California, vive con sus padres, y un hermana de 16 años, acude desde hace un año al preescolar.



Acudieron ambos padres a la cita de primera vez con su hijo, porque notaban que no se había desarrollado igual que su hija mayor, principalmente porque no hablaba, por lo que lo llevaron con una psicóloga, la cual después de varias sesiones les dijo que lo tenía que valorar un psiquiatra de niños. Inicialmente recibieron la noticia con sorpresa y no entendían el motivo, ya que anteriormente solo les habían dicho que su hijo tenía un retraso en el desarrollo y que poco a poco iba a empezar a hablar.



Desde el primer año de vida notaron que “Andrés” era diferente; no decía papá, ni mamá, o leche, si quería algo solo lo señalaba, pero cuando los padres le daban alguna indicación, parecía no obedecer y era “muy berrinchudo” e hiperactivo.



Un médico les dijo que no hablaba porque prácticamente no convivía con otros niños, ya que en casa solo había adultos, por lo que lo inscribieron en un preescolar cerca de su casa; sin embargo no observaron mejoría en la comunicación, además que en la escuela les comentaron que no jugaba con otros niños.



Durante la valoración inicial los padres mencionaron que su hijo ordenaba los objetos y juguetes en hileras, que cuando se emocionaba movía las manos “como una avión”, que no toleraba los ruidos muy intensos, y lo que más les llamaba la atención era verlo “ido de la mente, como si no estuviera aquí, como desconectado”; se comunicaba por medio de señas y no usaba las cosas para lo que deben ser, ni jugaba como el resto de los niños, mencionaron que los carritos los usaba como si fuera una pluma.



Durante la entrevista “Andrés” no quería que lo tocaran, se quería subir a una silla y tomar unos juguetes que estaban en el consultorio, no obedecía órdenes sencillas; cuando se le prestó un juguete, al escuchar los sonidos se tapaba la cara y no dijo ninguna palabra, les tomó las manos a sus padres para salirse del consultorio.



Posterior a la elaboración de la historia clínica completa se les comentó a los padres que su hijo tenía un probable trastorno del desarrollo llamado Autismo, se les dio una explicación inicial y fue enviado a valoración con una psicóloga especialista en el trastorno; se aplicaron varias escalas que incluían la observación y la información proporcionada por los padres, finalmente posterior a varias consultas se corroboró el diagnóstico.



ANÁLISIS DEL CASO

Los padres de “Andrés” además acudieron al taller psicoeducativo para niños con Autismo ya que nunca habían escuchado sobre el trastorno; tenían dudas si ellos.



tenían la culpa por lo que le estaba pasando a su hijo. Actualmente acuden de manera regular a las consultas de psiquiatría infantil (también llamado paidopsiquiatría), no se les ha indicado ningún medicamento hasta la fecha y con la psicóloga están trabajando la comunicación en Andrés; a los padres se les ha orientado para que le pongan límites adecuados. También se envió información a la maestra.



Los padres están muy agradecidos con el Hospital, pero en especial con los médicos y la psicóloga; ya que a decir de ellos “con los 8 meses que hemos venido, ya vemos avance en Andrés, habla un poco y ya sigue algunas indicaciones, nos pone más atención”.



Actualmente dice algunas palabras, reconoce algunos números, sigue instrucciones sencillas y tiene la intención de comunicarse con las personas que más convive; aún le cuesta trabajo relacionarse y comunicarse con gente nueva.



El autismo es un trastorno que se manifiesta en los tres primeros años de edad y afecta el funcionamiento cerebral de los niños independientemente de su sexo, raza o condición socioeconómica.



Se caracteriza por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas, por lo que el diagnóstico temprano y la intervención apropiadas son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana contamos con el un equipo integral de paidopsiquiatras y la psicóloga Mara Domínguez quien es especialista en el tema, proporciona un abordaje terapéutico a través de la tecnología. Cuenta con una aplicación didáctica que tiene como objetivo ayudar a fomentar la empatía en los niños y una aplicación que apoya el fomento de la función ejecutiva en los niños con trastorno del espectro autista; a través de diversos juegos, que recrean actividades dentro del hogar y la escuela, donde se busca reforzar habilidades de tipo organizacional y de planificación en los niños.



Si sospechan que su niño pueda tener un trastorno del espectro autista, pueden acudir al Hospital de Salud Mental para realizar la valoración, integrar un diagnóstico y proporcionar las medidas terapéuticas apropiadas.



* Esta publicación se encuentra registrada con el nombre Expediente Psiquiátrico: Casos Clínicos Psiquiátricos del Hospital de Salud Mental de Tijuana, bajo el número 04-2017022311275200.