Refuerzan seguridad de comercios con botones de pánico

TIJUANA, Baja California(GH)

La seguridad de los negocios de la ciudad se está reforzando con botones de pánico y la recomendación que hace la policía y que hacemos las empresas a quienes trabajan con nosotros, es primero entregar lo que te piden, “no des la vida por dinero o mercancía”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Mario Escobedo Carignan.



Refirió que ya están funcionando algunos de los primeros 200 botones de pánico que llegaron a la Canaco, y en enero pedirán otros 500 o 1000.



"Tenemos los primeros 200 botones, son muchísimos más los que necesitamos, necesitamos coordinar cómo los vamos a entregar; lo peor que puede suceder en materia de seguridad personal o de empresa, es creer que tienes algo que te va ayudar en el momento de un asalto y que no sirva o no lo sepas utilizar", subrayó.



Además, dijo, se quieren blindar las zonas que se tiene detectadas con mayor incidencia de robos.



“Por decir, si tenemos detectado que en el Guaycura o en el Insurgentes tenemos un problema grave de asaltos, sino en todos los negocios, en uno sí y en uno no instalar botones de pánico”, agregó.



Lo importante, comentó, es capacitar a los comerciantes para que sepan cómo funcionan.