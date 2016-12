Cobertón2016 Reciben cobijas quienes más las necesitan

ENSENADA, Baja California(GH)

Alrededor de 70 personas de las colonias Morelos 1 y 2 recibieron cobijas como parte de la campaña Cobertón Navideño que realiza PERIÓDICO FRONTERA para beneficiar a las personas que más lo necesitan en esta temporada de frío.



En punto de las 12:00 horas llegó una camioneta cargada de cobijas a la calle Artesanos y Nogal de la colonia Morelos 1, en donde ya estaban algunas personas que hace unos días compartieron sus historias.



Entre ellas, se encontraba Ana María Torres, quien compartió que se encarga de sus tres nietos y debido a que vive en una vivienda de madera, el frío entra por todas partes.



“Estoy muy agradecida con el periódico porque cumplieron con su palabra de venir y traernos cobijas, estoy segura que con esto ya pasaremos una Navidad más calientita”, expresó.



Por su parte, María Luisa Andrade Michel, contó que vive con su esposo y también se hace cargo de dos nietas desde que su hija falleció, por lo que en las noches frías recurrían a abrazarse para no pasarla tan mal.



“Era justo lo que necesitábamos, ya no vamos a prender veladoras ni fogatas porque es muy peligroso, muchas gracias a FRONTERA”, manifestó.



Asimismo, Ana María Mercado Sarabia, señaló que en las últimas semanas ha sufrido mucho con las goteras que hay en su casa y las cobijas serán de gran ayuda para no pasar tanto frío en las noches.



“Gracias a la gente tan bondadosa que fue a sus oficinas y donó estas cobijas, Dios se los pague, muchas gracias”, comentó.



Familias, adultos mayores y niños se formaron para recibir algunas cobijas y manifestaron su agradecimiento a los lectores por haber tenido un gesto tan noble en esta temporada navideña.



Más tarde un grupo de adultos mayores de la colonia Morelos 2 visitó las oficinas de FRONTERA en Ensenada también para recibir cobijas.