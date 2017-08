A pesar de sufrir violencia, católicos mantienen su fe

TIJUANA, Baja California(GH)

Un desvalijamiento de auto y el robo a mano armada de otros dos más no fueron suficientes para que un grupo de familias católicas pierda la esperanza de convertir a Tijuana en un lugar seguro.



Esto en el marco del Encuentro de Experiencia de Renovación Parroquial, evento organizado en el Instituto México por la Arquidiócesis de Tijuana, en donde asistieron más de mil 600 feligreses con la intención de encontrar su vocación y dar su aporte para transforma a la sociedad.



“Tuvimos tres incidentes muy fuertes. Todo esto nos permitió ser muy sensibles a lo que está pasando no sólo en el sentido de la violencia e inseguridad sino también en otros campos de la vida social, como por ejemplo, toda la situación de la droga que pasea en las calles”, expresó el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón.



Por ello, pidió a la comunidad en general formar comités protección entre los vecinos de su parroquia más cercana.



“Nosotros no vamos a resolver la violencia, pero sí podemos hacer algo desde la iglesia expresada en nuestros corazones. Necesitamos asociarnos. Y en realidad lo que queremos es desde las puertas de la parroquia estén abiertas para que desde ahí la gente se asocie y se apoye para hacer pequeñas campañas que repercutan en la parroquia y en la comunidad”, indicó Moreno Barrón.



La arquidiócesis planea llevar el Encuentro de Experiencia de Renovación Parroquial a las 100 parroquias que la conforman para que los fieles compartan reflexiones de la vida diaria.



“Y aprenden a vivir un método de espiritualidad que pueden aplica en su vida diaria”, finalizó el líder de la grey católica.