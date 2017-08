Congreso del Estado pide a Gobernador presentar informe de gobierno

MEXICALI, Baja California(GH)

Emitió el Congreso del Estado un oficio al Poder Ejecutivo para que informe fecha para presentar el informe de gobierno del mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid.



El acuerdo fue generado por la Junta de Coordinación Política y presentada por el diputado Presidente, Edgar Benjamín Gómez Macías.



Quien informó que no incumplieron a lo que señala la constitución de Baja California que delinea que el informe debe ser el 1 de agosto.



Justificó que un apartado transitorio los excusa de la omisión de acatar la constitución.



Ya que argumenta que el informe debe ser al inicio del primer periodo del año de sesiones.



Y el 1 de agosto solo fue instalación de la mesa directiva y hasta el 24 de agosto se convocó a la primera sesión ordinaria.



Por lo cual llamaron al ejecutivo a presentar el informe, que debió presentarlo este jueves.



Reiteró que la omisión a la constitución no es sancionada porque no se contempla castigos.