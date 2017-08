Aprenden valor de ser jóvenes

TIJUANA, Baja California(GH)

Una tarde de aprendizaje y diversión tuvieron los asistentes a “Joven tú vales”, realizado ayer en el anfiteatro del ICBC por PERIÓDICO FRONTERA en el marco de su 18 aniversario.



Nelly Sanoja con “Se vale tirar la toalla”, Adriana Millanes con “Violencia en el noviazgo”, Fernando Barajas con “Moderación y exceso en el consumo de bebidas con alcohol”, y Mario Aguilar fueron los conferencistas.



Para comenzar el evento, Nelly Sanoja afirmó que “se vale tirar la toalla”, es decir, rendirse cuando algo te está haciendo daño o no te gusta.



“A mí que me digan nunca te rindas, no, hay veces que tienes una meta y la quieres cumplir, pero si esa meta te está creando muchos problemas, sí te puedes rendir”, comentó.



“Hay que poner en la balanza si vale la pena lo que estás sufriendo”, agregó.



Además, platicó que no se trata de “aguantar lo que te tocó vivir”, y que signifique que lo que vean en su casa es la vida que tendrán.



“Lo que está haciendo daño o insatisfacción, déjalo de lado, es válido rendirse, hay que poner todo en una lista de prioridades”, reiteró.



Cuando los demás no están de acuerdo con tus sueños, o la meta que tienes, señaló, debes comprobar por qué sí vale la pena luchar.



Pero también se trata de tener decisiones de lo que quieres hacer, y no empezar proyectos y al cabo de un par de meses, dejarlo, subrayó.



Nelly apuntó qué hay que cumplir sueños, y “la historia la escribes tú” aunque lograr lo que quieres no siempre es fácil y hay que arriesgar porque lo importante es buscar lo que les gusta, y nunca es tarde para hacerlo.



Adriana Millanes comentó que el noviazgo es una de las etapas más bonitas y tiene que ser una relación sana.



“Es una tristeza ver a los jóvenes que se llevan entre sí, se saludan con un golpe en la espalda, se dicen ‘wey’ sin distingo de género, y eso nos ocasiona violencia”, indicó.



“Si ustedes perdonan una vez, van a perdonar dos o tres y después vienen las consecuencias”, añadió.



La violencia puede ser tanto física como verbal, refirió, y tanto los hombres como las mujeres son víctimas.



“Si están en esta situación aléjense, no se preocupen, van a volver a encontrar su príncipe azul o princesa”, exhortó.



Lo importante no es si está bonita o guapo, lo fundamental es que haya respeto y amor, enfatizó.



Fernando Barajas dio a conocer que en promedio un mexicano consume 7 litros de bebidas alcohólicas al año.



“Cada uno procesamos el alcohol de manera diferente, depende de factores como el tipo de cuerpo”, aseveró.



“La problemática es la cantidad de alcohol que consume una persona cada que sale”, manifestó.



Los jóvenes consumen pocas veces alcohol, detalló, pero cuando toman lo hacen en exceso y es cuando los problemas surgen, los cuales pueden ir desde llamar al ex, ser detenidos por el alcoholímetro o sufrir un accidente automovilístico.



Para que un trago no tenga estragos y se bajen los niveles de alcohol se tiene que dejar pasar una hora antes de tomar otro, en el caso de los hombres y una hora y media en el caso de las mujeres, explicó.



También se corre el riesgo de cometer imprudencias que pueden afectar la forma en que te ven los demás, quedando expuesto y ser una “lady” o un “lord”.



Barajas enfatizó que es importante que cada uno conozca sus límites al consumir alcohol y hacerlo cuando en verdad lo quieren, no solo “tomar por convivir”.



Para cerrar el evento, durante la plática de Mario Aguilar los asistentes no pararon de reír.



“Estoy en el mejor momento”, aseveró.



Es el menor de ocho hijos, quedó huérfano de padre a los 5 años de edad, compartió.



Durante la preparatoria, luego de un trabajo en equipo imitó una escena en la que un amiga le decía a la a otra “no le contestes hasta las 6 para que sepa lo que se siente”, el video se popularizó entre sus compañeros.



“Hay pequeños detalles que hacen sonreír, y la gente me decía que eso son mis videos”, dijo.



Sin embargo, añadió que así como recibió comentarios positivos, también tuvo comentarios negativos.



En el segundo video, el cual se viralizó, imitaba a su mamá, y fue cuando empezó a grabar más situaciones comunes que a todos hacen reír



Orgulloso compartió que su página es una de las cinco más vistas en Latinoamérica.



La primera conferencia que tuvo fue en Durango, y había más de mil 800 personas esperando a Mario Aguilar, “el de las pelucas”, recordó.



“Empezó a pasar el tiempo y me invitaban a ciudades y me di cuenta, soy mi propio producto y me tengo que vender”, explicó.



Las oportunidades se dan una vez y se tienen que aprovechar aunque haya ocasiones en que el plan no salga como lo hayas previsto.



“Cuando estás en este medio estás expuesto a críticas pero no puedes contestar porque te señalan”, apuntó.



“Si no crees en ti, quién va a creer en ti. Primero tienes que creer en ti para ayudar a la demás gente; y si tú estás bien, quienes están a su alrededor también estarán bien” agregó.



La clave es hacer lo que te gusta, explicó, no “agarrarte” de algo que al otro le está funcionando.



El evento fue conducido por Sala Cruz y contó con la presentación del DJ “Morelos 88”.