Consideran es seguro visitar BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California es un destino turístico seguro para visitar, declaró el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, respecto a la alerta de viaje emitida por Estados Unidos.



“La probabilidad de tener un incidente como visitante (en Baja California) es mucho menor que la probabilidad de tener un incidente en California”, aseguró.



Dijo que no fue justa la forma en que se trataron los diversos destinos turísticos refiriéndose de la misma forma a Valle de Guadalupe y Mexicali que a Tijuana, que registra más de mil homicidios en el presente año.



Consideró que dicha alerta tiene relación con la disminución del 17% de mexicanos turistas en el vecino país ya que los lugares dirigidos son las playas del País.



“No se menciona lo seguro que son nuestras carreteras, la carretera de Tijuana-Ensenada está en condiciones extraordinarias, la obra ya está concluida en su totalidad, es una de las carreteras más seguras incluyendo a las de Estados Unidos”, manifestó Escobedo Carignan.



Existe, dijo, ignorancia en relación a la geografía de la República Mexicana del otro lado de la frontera por lo que hubiera preferido una alerta más específica considerando la actual “tendenciosa”.



Dicha situación los obligará a redoblar los esfuerzos para informar de las bondades de la región, la imagen y las relaciones públicas.



Hasta el momento la Secture tiene registrados 270 artículos publicados a nivel internacional hablando bien sobre Baja California, entre los que destacó la revista New York Times, que señaló a Tijuana como uno de los mejores destinos turísticos para visitar.



“(La seguridad) Es un tema que en lo particular nos preocupa, en la Cruzada por la Seguridad mandamos 17 puntos en acciones muy puntuales por ejemplo al cruzar la línea y el llegar a la avenida Revolución y pasar por Río Tijuana, atender ese asunto y tapar los locales quemados que son nidos de delincuentes”, puntualizó.



En la actualización de la alerta, advierten que en Baja California ocurren actividades criminales, violencia y homicidios, por lo que recomiendan solamente viajar de día.



Otras entidades del País que los Estados Unidos recomiendan no visitar son Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Chiapas y Colima.