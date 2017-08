Ingenieros analizarán desperfectos en Nodo de 20 de Noviembre

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a los desperfectos de la obra del Nodo 20 de Noviembre, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana elaborará una opinión técnica, informó el presidente del organismo, Gerardo Tenorio Escárcega.



"No es un especialista, son varios especialistas los que van a aportar su opinión técnica, esperemos llegar a buenos acuerdos dentro de las soluciones que tengamos", manifestó.



Pilotes inclinados, con cemento cayéndose o con las varillas al descubierto, son algunas de las fallas que se observan en la obra con una inversión inicial de 140 millones de pesos que tiene al menos nueve meses de retraso.



"Es una obra nueva que no debió haber estado en esas condiciones, no se está renovando algo que ya estaba, se está terminando, a todos nos afecta", agregó.



El ingeniero informó que le solicitaron al Gobierno del Estado los documentos necesarios para emitir la opinión, tales como las memorias de cálculo estructural, proyecto ejecutivo, bitácoras de obra, cargas estructurales, capacidad del cajón pluvial, y reportes de laboratorios de materiales para el concreto.



"Todo esto nos va a permitir dar una buena opinión técnica, ahorita que está en tiempo la obra porque no está entregada, realmente lo que queremos es que corrijan, queremos ser propositivos técnicamente", manifestó.



Además, dijo que también pidieron información al Gobierno Municipal, quien se encargó de otorgar los permisos de construcción.



TOME NOTA

El Nodo incluye un paso a desnivel, un puente vehicular y un segundo puente para el tránsito del ferrocarril Tijuana-Tecate.

El 17 de febrero de 2016 iniciaron los trabajos y se tenía programado terminarlos en noviembre de ese mismo año.