Fracasan 7 estrategias contra la inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Al menos siete estrategias contra la inseguridad han implementado las autoridades de los tres niveles de Gobierno en Tijuana, sin embargo no han impedido que la ola de violencia, tanto en homicidios como robos, siga incrementado.



Especialistas sobre el tema de seguridad coincidieron que el tema es complejo, ya que además del aspecto de seguridad se tiene que atender los problemas de adicciones y en preparación de los agentes policiales.



En el caso de las estrategias de prevención, en este año han sido anunciadas la implementación del sistema CompStat, en el caso de la Policía Municipal para mantener un mayor control de las actividades de los oficiales, además de la instalación de comandancia militares en diferentes puntos de la ciudad.



También el gobierno del Estado anunció en julio la “Cruzada Estatal por la Seguridad”, de la cual hasta la fecha no se han tenido noticias de resultados.



En este programa, manifestó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE), hay 47 acciones que todos los involucrados se comprometieron en cumplir, pero hasta el momento aún no ha habido algún avance considerable.



La comunidad está vulnerada, está preocupada e imaginó que eventualmente le van a preguntar por los avances de la “Cruzada por la Seguridad”, pero hasta el momento solamente se puede decir que hay unión en los involucrados, indicó.



El seguimiento

En su combate contra la inseguridad, que suma más de mil homicidios en Tijuana, las autoridades policiales también le han dado seguimiento a operativos implementados por otras administraciones municipales, como la Sectorización Policiaca en delegaciones, al Operativo Fénix, que consiste en la vigilancia del primer cuadro de la ciudad, y a los patrullajes de los Grupos Operativos Mixtos (GOP).



Además a los trabajos del Grupo de Coordinación y al “Programa de Seguridad para atender a las 50 ciudades más violentas del País”, que fue lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto en 2016.



Víctor Clark Alfaro, catedrático, experto en temas de seguridad, así como presidente del Centro Binacional de Derechos Humanos, informó que el Gobierno no está atacando el problema de raíz.



Especificó que la producción del “cystal” se industrializó porque es muy grande la cantidad de adictos que hay en la Ciudad.



Esto no solamente genera ganancias a los cárteles, añadió, sino también a algunas autoridades que deben estar coludidas, porque se desconoce la localización de “narcolaboratorios” de importancia.



Ningún programa de las autoridades ha funcionado porque no se está atacando la raíz del problema que está generando todas las ejecuciones que se han visto en la Ciudad, insistió.



Marco Hermosillo, miembro del Instituto de Investigación Jurídica y Ciencias Forenses de la UDCI, informó que la ola de homicidios que se ha venido generando es un problema integral, en donde están mezclados varios factores.



Además en muchas ocasiones no se voltea a ver a los policías que están frente al crimen organizado, quienes hacen su mejor esfuerzo, pero no cuentan con una seguridad social, indicó.