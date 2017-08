Fecha de informe de Gobernador era el 1 de agosto

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado y el Congreso del Estado incumplieron en la presentación del informe de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid contemplado por la constitución para el pasado 1 de agosto.



Edgar Benjamín Gómez Macías, presidente del poder legislativo afirmó que debieron recibir el informe del poder ejecutivo pero el congreso no lo solicitó y el gobierno estatal tampoco lo presentó.



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en el capítulo II de las Facultades y Obligaciones del Gobernador en el artículo 49, apartado V señala que el informe se debe de realizar en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias.



El artículo 22 señala que el primer periodo inicia el 1 de agosto de sesiones ordinarias.



Sin embargo, el ejecutivo presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una carta de solicitud de fecha para presentar el informe hasta el 14 de agosto.



“Reconocemos que hay un vacío en la reforma de la legislatura anterior, consiste en que se dijo cuando entrabas y cuando salías pero en ese ínter hay procesos legislativos a cumplir como el informe…”.



“No se presentó en la apertura pero tampoco existe la sesión, quizá mañana (hoy) jueves se solicite porque es la primera sesión del periodo”, dijo.



El diputado Catalino Zavala Márquez contempla presentar un exhorto en la sesión del jueves para que el poder ejecutivo presente el informe de gobierno.



A la par en la Jucopo analizan la fecha que podría ser en los últimos días de agosto y no hasta el 1 de octubre, detalló el presidente del congreso.



Gómez Macías dijo que no hubo un desacato porque están en el primer periodo de sesiones, además que no existen sanciones contempladas en la constitución por incumplimiento en la presentación del informe.



“Hay que trabajar en cubrir los huecos en el trabajo legislativo que pudieran quedar”, puntualizó.



El diputado Luis Moreno Hernández afirmó que sí hubo un desacato por parte del poder ejecutivo y legislativo y reconoció que los grupos ciudadanos tiene el derecho de interponer recursos de juicio político por la falta del informe del mandatario estatal.