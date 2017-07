40.13% de los jóvenes logran ser reubicados en 'prepas' públicas

TIJUANA, Baja California(GH)

De los 17 mil 439 jóvenes que iniciarán su preparatoria en planteles públicos, el 40.13% pudieron ser reubicados a estos sistemas.



De acuerdo al Sistema Educativo Estatal (SEE) al inicio del proceso los jóvenes tuvieron la oportunidad de elegir tres planteles como opciones, tomando en cuenta la distancia de su hogar, principalmente.



Así lo informó la directora de Educación Media Superior (EMS) en el Estado, Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez, quien dijo que ya no hay espacios en los bachilleratos públicos.



Cabe mencionar que 43 mil jóvenes ingresarán a las preparatorias públicas federales y estatales de Baja California.



Sin embargo, los padres de familia siguen acudiendo a los Módulos de Atención Ciudadana, quienes no quieren que sus hijos interrumpan sus estudios.



Por ello, Gutiérrez Gutiérrez comentó que hay otras opciones como las preparatorias privadas o en Línea.



“Seguimos otorgando la Beca ‘Todos a la Prepa’ con la cual los estudiantes estarían exentos de pagar lo que es la inscripción, reinscripción y colegiaturas durante los tres años de bachillerato”.



Hasta el momento, son 4 mil 505 jóvenes los que han aceptado esta opción, pero podría ser más, pues el propósito del Gobierno del Estado es que ninguno se quede sin estudiar.



Así la directora de la EMS reiteró el aviso para que los jóvenes acudan antes del 04 de agosto al Centro de Formación Ciudadana. Las instalaciones se encuentran en la Calle Perimetral 7125, Tercera Etapa Zona Río, 22222. Éstos abren de lunes a viernes de 8 a 15 horas.