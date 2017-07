Aumenta preocupación por falta de espacios en 'prepas' públicas

TIJUANA, Baja California(GH)

La preocupación de los padres de familia ha aumentado, pues no han conseguido un espacio para que sus hijos estudien en una pública.



Ese fue el caso de Elizabeth Peña, quien tiene un hijo que no fue seleccionado en el examen de admisión que realizó en tres preparatorias, entre ellas el Cbtys del Rubí.



A Elizabeth le recomendaron esperar unos días después de la publicación de los resultados del examen e inscripciones para que supiera si había espacios disponibles. Sin embargo, no los hubo.



Durante este lapso de tiempo no sabía la ubicación ni los apoyos de becas que otorga el Gobierno.



Por ello, acudió a los Módulos de Atención del Centro de Formación Ciudadana, en donde espera que le resuelva su preocupación.