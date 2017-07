Bahía de los Ángeles; avistamientos y nado con tiburón ballena

TIJUANA, Baja California(GH)

Uno de los principales atractivos de Bahía de los Ángeles es el avistamiento y nado con el tiburón ballena, el pez más grande del mundo que puede llegar a medir hasta 20 metros de largo.



Baja California es uno de los pocos estados del País en donde dichos avistamientos pueden ocurrir alrededor de 200 metros de la costa mientras que en otros lugares tienen que viajar por varias horas para poderlo encontrar.



Cientos de turistas extranjeros de países como Alemania, Francia y Estados Unidos acuden exclusivamente para poder nadar con dicho animal, el cual es totalmente inofensivo.



El animal tiene una piel moteada peculiar, cada uno tiene un patrón único de lunares y líneas, se alimentan por medio de la filtración principalmente del plancton aunque también lo puede hacer ocasionalmente de pequeños crustáceos y huevos de peces.



“Llegar a Bahía después de cruzar el desierto y encontrar un lugar tan maravilloso, vas en pleno desierto y de repente encuentras un oasis marino tan impresionante con una serie de islas, es una experiencia inolvidable”, declaró el subdelegado de la Secretaría de Turismo en San Quintín, Ramón Villavicencio Aguilar.



Señaló que al ser un evento de la naturaleza, la población que acude debe tener presente que puede ocurrir que no se dé el avistamiento, siendo esto muy raro; sin embargo con la lluvia, nubosidad y poca luz solar, puede pasar.



La temporada del avistamiento del tiburón ballena empieza en junio y termina en noviembre, siendo el mes con mayor concentración y posibilidades del nado con dicho pez, en septiembre.



A los interesados en vivir dicha experiencia se les recomienda hacer reservaciones en uno de los once hoteles con los que cuenta el poblado, ya que en temporadas altas se abarrotan, además de llevar el equipo acuático necesario para disfrutar al máximo la experiencia.



Una embarcación puede cobrar entre 200 y 300 dólares por realizar el recorrido por cuatro o cinco horas. Los comerciantes del lugar están obligados a proporcionar los precios en moneda nacional.



En el pueblo costero perteneciente al Municipio de Ensenada, existen vastas playas (La Mona y La Gringa) sin oleaje y de aguas tranquilas y una zona volcánica que se puede explotar, en el lugar existen doce volcanes extintos.



Siendo ideal para pesca deportiva durante todo el año, para el avistamiento de delfines, lobos marinos y cientos de diferentes especies de aves, además para visitar sus 16 islas, entre las que destaca Isla Ángel de la Guardia y Isla la Ventana, sitio icónico, ya que el oleaje del mar hizo una “ventana” en una de las grandes rocas.



Pinturas Rupestres, parada obligatoria

Unas de las paradas obligatorias en el trayecto, son las pinturas rupestres que se encuentran en el desierto central de la península de Baja California, donde está el Valle de los Cirios.



Dichas pinturas datan de entre 3 mil y 5 mil años de antigüedad, siendo un lugar protegido por su historia.



Se recomienda llevar agua, bloqueador solar y seguir las indicaciones de la señalética del lugar debido a que en temporada de calor salen serpientes de cascabel.



Tome nota

A los interesados en vivir dicha experiencia se les recomienda hacer reservaciones en uno de los once hoteles con los que cuenta el poblado, ya que en temporadas altas se abarrotan, además de llevar el equipo acuático necesario para disfrutar al máximo la experiencia