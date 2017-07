Impacta violencia intrafamiliar a BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Resulta alarmante conocer el incremento que en los últimos años ha tenido la violencia intrafamiliar en los hogares mexicanos, término que incluye todos aquellos actos violentos, desde el uso de la fuerza física, hasta el hostigamiento, el acoso o la intimidación que se producen en el hogar por parte de un miembro de la familia hacia cualquier otro integrante de la misma. Ante este grave y creciente problema social, la casa encuestadora Imerk Opinion & Market Intelligence se enfocó en conocer el índice de violencia doméstica con el que actualmente viven las mujeres mayores de edad en Baja California.



Para fines del presente estudio es importante tomar en cuenta que el maltrato emocional o psicológico existe cuando se descalifica, humilla, discrimina, somete su voluntad y se subordina a la víctima en distintos aspectos que inciden en la dignidad, autoestima e integridad psíquica y moral de la misma, la violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones y la violencia sexual hace referencia al acto de imposición hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, incluyendo la existencia de comentarios o insinuaciones sexuales no deseados.



Aumenta violencia doméstica y leyes no son suficientes

El 91.2% de las mujeres que residen en Baja California, es decir nueve de cada diez de ellas, consideran que actualmente existe un grave problema de violencia doméstica en el Estado, sentir que aumenta en Rosarito (94.2%) y Tijuana (93.3%), así como entre quienes tienen de 36 a 45 años (95.2%). Y para el 81.8% as leyes actuales no son suficientes para proteger a las víctimas de este creciente delito, posicionamiento que sube en Tijuana (85.0%) y Ensenada (84.2%), así como en las jóvenes de 18 a 25 años (87.8%).



En este momento dos de cada diez mujeres (18.8%) conocen a por lo menos una familiar y/o amiga que actualmente es víctima de violencia doméstica, incidencia que sube a 30.8% en Rosarito y 20.0% en Tecate. Y en similar proporción a lo anterior, el 17.2% acepta que ellas mismas han sido víctimas de algún tipo de violencia doméstica por parte de su pareja, aumentando su número en Rosarito (22.5%) y Tijuana (19.2%), así como entre quienes tienen de 36 a 45 años (23.4%).



Con relación al 17.2% de las mujeres que son y/o han sido víctimas de violencia intrafamiliar, se identificó lo siguiente:

 El 41.7% fue maltratada emocionalmente y el 26.2% de manera física, seguidas por un 16.5% que ha sido víctima de todas ellas (emocional, física y sexual), un 12.6% de manera emocional y física, un 1.9% fue violentada sexualmente y el 1% tanto física como sexual. De manera acumulada, lo anterior representa que el 70.8% de las víctimas ha sufrido violencia emocional, el 56.3% un daño físico y el 19.4% sexual.



 El 71.8% no lo reportó a la autoridad, guardando silencio principalmente por tener esperanza en que su pareja cambie (24.3%) y por que la autoridad no hace nada (23%), seguido por aquellas que no denuncian por no afectar a los hijos (12.2%), por no saber que podían denunciar (10.8%), miedo a la pareja (9.5%), vergüenza de hacer pública su situación (9.5%) y por haber optado directamente por la separación/divorcio (9.5%), entre otras.



Familiares, novios y amigos también son responsables

Un alto índice de mujeres mayores de edad que residen en Baja California en algún momento de su vida fueron víctimas de violencia o maltrato por personas cercanas a ellas, identificándose lo siguiente:



 Familiar: El 16.5% de ellas han sido maltratadas por parte de un familiar, incidencia que es mayor en Tecate (20.8%) y Ensenada (20.0%), así como en quienes tienen de 36 a 45 años (20.2%) y han vivido violencia doméstica (47.6%). El abuso de algún familiar ha sido principalmente emocional (49.5%), seguido por físico (28.3%), emocional y físico (13.1%), todos ellos (5.1%) y sexual (4.0%), siendo importante señalar que acumulando los dos últimos la violencia sexual representa el 9.1%.



 Novio: El 10.2% ha sido víctima del abuso de un novio, siendo mayor en Mexicali (13.3%) y Tijuana (11.7%), aumentando principalmente en los segmentos jóvenes de 18 a 25 años (13.5%) y 26 a 35 años (13.0%). El maltrato emocional ocupa la primera posición con 44.3%, seguido por el físico (36.1%), el emocional y físico (11.5%) y todos ellos (8.2%).



 Amigo: El 2.5% ha sido víctima de violencia por parte de un amigo, subiendo en Tijuana (4.2%) y Rosarito (3.3%), principalmente en quienes tienen de 26 a 35 años (5.2%). El maltrato vivido por parte de un amigo ha sido emocional para el 93.3% y físico para el 6.7%.



Lic. Manuel Lugo Gómez

Director General

Imerk, S.C.