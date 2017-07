Es Catedral monumento Histórico

TIJUANA, Baja California(GH)

La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe fue declarada como un monumento inmueble histórico de Tijuana por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



Esta distinción se realizó en julio de 2012 con el número de registro federal 2HMO00000001, para el cual en 2005 el padre José Pedro López comenzó los trámites.



La catedral ha cobrado relevancia recientemente, luego que la Arquidiócesis de Tijuana iniciara la construcción de una nueva catedral frente a los palacios Municipal y Estatal.



“Es muy paradójico porque la primera iglesia surgió en lo que actualmente conocemos como la Zona del Río. Antes para iniciar la fundación de un pueblo se debía seguir las órdenes del rey, en el centro del pueblo debía ir la plaza, enfrente el palacio, al lado la iglesia y después las oficinas administrativas”, comentó el coordinador del Archivo Histórico de Tijuana del IMAC, Emmanuel Robles Mellín.



La nueva catedral no le quitará su valor histórico a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo, pero administrativamente ya no sería la catedral de Tijuana.



Respecto a sus orígenes, Robles Mellín expuso que el primer templo católico construido en Tijuana data de finales del siglo XIX y principios del XX, y se sospecha que quien ofrecía las misas era el padre sandieguino Anthony Ubach.



Sin embargo, en 1891 la corriente del Río Tijuana arrasó con esta construcción de madera.



Hasta en 1909 se inicia la construcción de la iglesia en la Calle Segunda y Niños Héroes, gracias a Manuela Garfias y a su esposo, quienes donaron el terreno de lo que se convertiría en la Iglesia de Virgen de Guadalupe, detalló Robles Mellín.



“Lo curioso de esta iglesia es que no es la catedral que tenemos. Fue una iglesia de madera con una imagen de las iglesias norteamericanas, porque nada más tenía una torre. Se piensa que esta construcción se compró en San Diego y se trasladó a Tijuana”, apuntó.



Después de años y guerras, entre ellas la de la Cristera, los servicios religiosos se suspendieron, pero las actividades en pro de la iglesia continuaron hasta lograr recabar el suficiente recurso para adquirir el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que actualmente luce en el altar de la catedral; así como darle forma la edificación.



“Y en 1966 se considera como Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, pues ya había suficiente población en Tijuana”, destacó el coordinador del archivo histórico.



Actualmente, todos los alrededores de este recinto religioso representan un atractivo turístico a nivel regional y extranjero, pues las estructuras siguen conservando piezas históricas originales, como la Plaza 5 de Mayo.



La Casa de la Cultura de la colonia Altamira, el Parque Teniente Guerrero y el Antiguo Palacio Municipal de la calle Segunda están registrados como patrimonio de bienes inmuebles de Tijuana, de acuerdo al Instituto de Cultura de Baja California (ICBC).