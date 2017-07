Regreso a clases costará a padres al menos $1,126

TIJUANA, Baja California(GH)

Los padres de familia gastarán más de mil 126 pesos por hijo en la compra de una parte de los útiles y uniformes escolares.



Durante un recorrido realizado por FRONTERA en las papelerías más conocidas de la ciudad se observó a los papás que ya comienzan a hacer su presupuesto para surtir la lista escolar de nivel primaria.



Algunos de ellos fueron Lidia y Marco Antonio Nevarez, quienes tienen dos hijos en educación básica, uno en cuarto y otro en sexto grado.



“Estamos aprovechando el tiempo para saber cómo comprar lo que nuestros hijos necesitan para que ellos no tengan problema cuando tengan que entrar otra vez a la escuela. Y pues estamos aquí para saber cuánto debemos ahorrar y empezar desde ya”, platicó el señor Nevarez.



Así, vimos que estos padres revisan los precios de las libretas que van desde los 25 a 69 pesos cada uno. El paquete de juego geométrico 42 pesos. Cuadernos tipo italiano 69 pesos. Paquete de plumas 15 pesos. Goma 22 pesos. Diccionario 59.



“Yo opino que este regreso vamos a gastar más, porque los precios creo que sí aumentaron. Anteriormente en un hijo gastaba menos de mil pesos, pero ahora a como están los precios sí vamos a gastar más, porque como van pasando de año van a necesitar otro tipo de materiales”, dijo la señora Lidia.



Asimismo, visitamos las tiendas de uniformes, en donde por una falda y un pantalón Dickies se debe pagar 718, aproximadamente.



“Estos (uniformes) a fuerzas se los tenemos que comprar. Son dos cambios a cada uno, por si se van gastando con el tiempo o por si van creciendo, y son necesarios porque si no no los dejan entrar a la escuela”, dijeron los padres de familia.



Cabe señalar que el inicio de clases se tiene programado para el 21 de agosto de 2017, de acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).