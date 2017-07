Visita hoy Presidente de la República Mexicali para inaugurar obra

MEXICALI, Baja California(GH)

En un ambiente de protestas arribará a Mexicali el presidente de la nación Enrique Peña Nieto, para inaugurar la obra que consiste en la rehabilitación con recursos federales del Canal 27 de enero.



Para el evento se espera la presencia de un gran número de funcionarios del Estado y los Ayuntamientos, quienes acompañarán a Peña Nieto, con el fin den entablar diálogo, según lo expuesto anteriormente por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



El protocolo se realizará en el ejido Colima en el Valle de Mexicali, señalaron empleados del Gobierno, sin embargo los datos exactos no han sido divulgados con el fin de evitar algún confrontamiento.



La tensión nació luego de que organizaciones manifestantes como Mexicali Resiste y ejidatarios del Valle de Mexicali, hayan expresado su rechazo a la visita del Mandatario y las políticas federales.



Se mencionó que la inauguración iniciará en uno de los momentos más calurosos del día, es decir a las 15:00 horas a la intemperie, de antemano se advierte un blindaje a la zona donde se encuentre Peña Nieto.



Como en cada uno de los eventos del presidente, los servidores públicos han expresado que habrá filtros de seguridad, además de la presencia de agentes policíacos municipales, estatales y federales.



Preparan movilizaciones



Una movilización ciudadana en manifestación en contra de Constellation Brands, la privatización del agua y el presidente Enrique Peña Nieto, fue convocada por el Consejo de Colectivo de Mexicali y su Valle.



Afirmaron que el lunes el Presidente de la República visitará el Valle y se estima que recorra la obra de la empresa cervecera.



Por lo cual convocaron a la comunidad en general a una caravana de Mexicali hasta la empresa ubicada sobre la carretera a San Felipe en el kilómetro 10.5 donde realizarán una manifestación y verbena popular.



En punto de las 8:00 horas saldrá la caravana desde el monumento a Vicente Guerrero, realizarán un recorrido rumbo a Centro Cívico donde los autos recogerán a las personas que no tengan transporte para acudir a la manifestación.



Proseguirán por el bulevar Adolfo López Mateos hasta la carretera a San Felipe, explicó León Fierro, integrante de Mexicali Resiste.



Por la luz



El frente cívico mexicalense convocó a la comunidad a una manifestación en contra de las altas tarifas eléctricas, la cual se realizará en la garita de zona Centro.



Sergio Tamai Quintero y Sergio Tamai García convocaron por redes sociales a las 10:00 horas para solicitar tarifas justas.



De manera simbólica se quemará una piñata en representación de la figura del presidente Enrique Peña Nieto.



Además se manifestarán en contra de los incrementos a la gasolina, el gas doméstico y el diesel.



“Decirle que la reforma energética de su gobierno hasta el día de hoy ha sido un fracaso, ya que se prometió y no cumplió en bajar los precios de la luz y de la gasolina”, expresó el líder social.



Anunciaron que habrá un bloqueo simbólico temporal de la Garita internacional entre Mexicali y Calexico.



Canal incompleto



El canal 27 de Enero se encuentra incompleto en construcción y es el que inaugurará el presidente Enrique Peña Nieto el unes, informó Rigoberto Campos González.



El dirigente de la CNC en Mexicali explicó que entre el ejido Sonora y Nayarit hay lozas de concreto que se levantó y no fue reparado.



A la altura del ejido Delta se encuentran áreas aún sin revestimiento, así como puntos en desnivel donde los canales secundarios están por arriba del nivel adecuado.



IP solicita a estado gestione recursos



El Sector Empresarial pide al Estado la gestión de recursos federales en atención a migrantes, recorte de plazas y seguridad pública ante la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.



Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali, exhortó al gobernador Francisco Vega de Lamadrid a solicitar un fondo de atención a migrantes.



Basado en recursos para atención y repatriación de connacionales, crear infraestructura y programas de inclusión e inserción laboral y social de las personas.



“Las deportaciones y repatriaciones son una realidad y debe ser fortalecida con programas de gobierno”, dijo.



Otro programa que debe solicitar es ampliar los recursos de los fondos de seguridad, más policías y más equipamiento.



Además de reforzar la entidad con fuerzas federales como la gendarmería, ampliar el trabajo coordinado y de inteligencia en beneficio de la comunidad.



Un tercer fondo que debe gestionar el gobernador, es un fondo extraordinario que se aplique para la supresión de plazas en el municipio de Mexicali que sea avalado por el congreso.



El objetivo, dijo, es permitir un recorte importante de plazas para equilibrar las finanzas públicas.



“Mexicali necesita un rescate puntual”, declaró.