Cedhbc, SCJN y DIF Ensenada capacitan sobre derechos de la niñez

ENSENADA, Baja California(GH)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc) en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ensenada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizaron una capacitación sobre la Evolución de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Interés Superior de la Niñez.



La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, comentó que la actividad fue dirigida a personal de DIF Municipal de Ensenada y tuvo entre sus objetivos conocer el estado actual que guarda el acceso a los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como conocer el principio del Interés Superior de la Niñez para que el trabajo de las y los funcionarios públicos integre dicha perspectiva.



Olvera Rodríguez resaltó que para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es muy importante coadyuvar con los gobiernos para que realicen su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos así como para que la política pública del Estado y de los municipios vayan alineadas con los objetivos a cumplir como miembros del Sistema Universal de Derechos Humanos y de lo establecido en la Carta Magna.



En ese sentido, recordó las obligaciones constitucionales que tienen las y los funcionarios públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; “obligaciones que el no conocerlas no exime responsabilidad”, enfatizó.



La Presidenta de la Cedhbc mencionó que México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que reconoce a las y los niños como personas, esto es, con derechos, intereses y opiniones; “reconocerlos como personas significa entender que son sujetos de derecho y no objetos de cuidado”.



“En dicha Convención se pide a las autoridades que todas las medidas concernientes a las y los niños deben tomar en consideración al Interés Superior de la Niñez de forma primordial, Interés que tiene su raíz en el bienestar de las y los niños y que es al mismo tiempo un principio transversal y un derecho que tienen”, señaló.



Por su parte, la Presidenta de DIF Municipal Ensenada, Mirna Ibarra resaltó la importancia del trabajo conjunto para proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.



Melba Adriana Olvera señaló que esta acción de educación se realizó en el marco de las actividades del Día de las Niñas y los Niños, próximo a conmemorarse el 30 de abril; además, informó que la CEDHBC y la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizarán el martes 25 de abril un Foro Estatal sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con sede en el Centro Cultural Tijuana, mismo que abordará en particular el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia así como promover su protección y observancia.



Cabe mencionar que la capacitación fue impartida por la Asesora adscrita a la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nadia Sierra Campos.



Para finalizar, Olvera Rodríguez subrayó la importancia de construir políticas públicas e instrumentos de protección de derechos humanos para Baja California que tengan en cuenta siempre el Interés Superior de la Niñez y que no omitan visibilizar a esos niños, niñas y adolescentes que por las circunstancias de su contexto y por las barreras del entorno, se encuentran en situación de vulnerabilidad.