Al buró de crédito deudores del impuesto predial

TIJUANA, Baja California(GH)

El inicio de procesos administrativos, que podrían terminar en embargo de propiedades, así como incluir al buró de crédito a todos aquellos morosos que deben grandes cantidades en impuesto predial, iniciará el 22 Ayuntamiento de Ensenada, anunció el recaudador de rentas, José de Jesús López Castillo.



Agregó que hasta el momento en el transcurso del año se tiene recaudado un total de 80 millones 916 mil pesos por concepto de impuesto predial.



Recordó que el año pasado por este concepto se ingresó 90 millones de pesos, sin embargo, tan solo en los tres primeros meses de este 2017 van más de 80 millones de pesos, lo que significa que para diciembre, se pasará en mucho lo reunido durante todo 2016.



Sin embargo, reconoció que ya hoy se tiene contabilizado la falta de ingreso de 98 millones 979 mil 958 pesos, que debieron de ingresar por este mismo concepto para este año durante la campaña de captación de este impuesto de enero a marzo.



Sin embargo, hasta este momento en el 2017 se ha logrado una recaudación de 98 millones de pesos, cantidad que consideró superior a otros años, al haberse logrado además ingresar 179 millones de pesos adicionales que se obtuvieron del rezago histórico registrado en la dependencia.



El padrón total que tiene Recaudación de Rentas Municipal es de 193 mil cuentas, sin embargo, existe un rezago total histórico de 311 millones 983 mil 730 pesos, que se tienen acumulados desde hace años.



Para disminuir esta cantidad, dijo que se iniciará una intensa labor de combate a la cartera vencida, que hasta el momento las administraciones municipales anteriores no han emprendido por temor a los costos políticos.



No obstante, señaló que ante la enorme cantidad de ese rezago registrado, esta administración será firme en realizar los procedimientos administrativos de ejecución de ley, que permita abatir esta cartera vencida.



"Hay 10 mil 214 requerimientos que comenzarán a ser distribuidos en especial en la zona centro y colonias aledañas, que pudiera llegarse si se requiere hasta el embargo de los bienes", indicó



Se tendrá especial cuidado en estructurar bien los procedimientos legales, al tenerse conocimiento de que habrá ciudadanos que busquen la vía del amparo, y por ello, se está procediendo con cautela.



Lo anterior se debe a que las deudas total por rezago en predial corresponde a 311 millones 983 mil 730 pesos, cantidad que reconoció corresponde al 26 por ciento del presupuesto municipal.



La falta de recaudación de este recurso, mantiene al Ayuntamiento de Ensenada, en serias dificultades para sacar adelante los programas que corresponden, por lo anterior, se iniciará una intensa campaña para reducir ese rezago.



Declaró que no existe ninguna indicación de excepciones y se ha dejado trabajar con libertad al personal de Recaudación de Rentas, para realizarse esta labor, por lo anterior, anunció que no se harán excepciones para las notificaciones.



Agregó que de las cuentas adeudadas, existen cien de ellas, que son las que concentran el mayor rezago, y en las que se iniciarían los procedimientos mencionados.