Estudiantes de UABC en la final de concurso internacional

ENSENADA, Baja California(GH)

Por tercera ocasión consecutiva, un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias representará a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en la final del concurso internacional "Student Innovation Challenge 2017", que se efectuará del 6 al 9 de junio en la ciudad de Munich, Alemania como parte del Congreso Internacional IEEE World Haptics 2017.



El equipo integrado por los estudiantes de licenciatura Sandy González Rivera y Erik Uziel Gallardo Romero de la Licenciatura en Física, así como Adolfo Esteban Fragoso Magallanes y Rafael Peralta Blanco de la Licenciatura en Ciencias Computacionales, asesorados por la doctora Eloísa del Carmen García Canseco, clasificaron a la final con el proyecto titulado "Waves of music: hear, feel, see and learn", el cual fue seleccionado como uno de los 10 finalistas a nivel mundial para participar en dicho concurso que este año tiene como temática la enseñanza de las ciencias con tecnología háptica.



El proyecto del equipo cimarrón propone el diseño de un ambiente de aprendizaje virtual multimodal y multisensorial para la enseñanza de la física de la música, en el cual los usuarios podrán producir y sentir con sus manos el sonido utilizando dos dispositivos hápticos de bajo costo.



Cabe mencionar que el equipo de Facultad de Ciencias representará a la única universidad de México y de Latinoamérica que participará en esta competencia internacional.



Es importante señalar que por tercer año consecutivo, una propuesta de la UABC, y en particular de la Facultad de Ciencias, es seleccionada como finalista. El año pasado, el equipo que participó resultó ganador con la propuesta “Good Vybes Connect: Real-time Haptic Enhanced Tele-Rehabilitation System for Physical Therapy”.